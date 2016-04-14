بهبود شاخص های ۱۰ گانه برای بهبود فضای کسب و کار ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کشاورز قاسمی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که چهارشنبه شب در استانداری برگزار شد اظهارداشت: در شاخص های بهبود فضای کسب و کار ۱۰ شاخصه مهم پیش بینی شده که باید رتبه خود را در این موارد افزایش دهیم تا به سمت ارتقاء کار پیش برویم.

وی افزود: در خصوص تجارت فرامرزی در مقایسه با رنکینگ های جهانی هرچند ۳۲ پله صعود کرده ایم اما در رتبه ۱۱۸ هستیم که این وضعیت مطلوب نیست و باید با رصد فرایندها برای بهبود شاخص ها اقدام کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین تصریح کرد: تعداد اسناد مورد نیاز برای صادرات در ایران هفت سند، در مدت ۲۵ روز با هزینه ۱۳۵۰ دلار برای هر کانتینر است و برای واردات ۱۱ سند در ۲۷ روز با هزینه ۱۵۵۵ دلار اعلام شده که با کشورهای همسایه هم فاصله داریم.

وی بیان کرد:کاهش تعداد اسناد، مقررات زدایی، ایجاد زیرساخت لجستیک، راه اندازی پنجره واحد تجاری، ارتقاء و بهره وری فرایندها، ارتقاء مدیریت گمرک و انعقاد موافقت نامه تجاری از مسائلی است که برای بهبود فضای کسب و کار باید انجام شود.

کشاورز قاسمی گفت: تمام دستگاههایی که در پنجره واحد حضورشان الزامی است و در صادرات و واردات نقش دارند باید ضمن به روز کردن آمارها با همکاری همه جانبه و استقرار نمایندگان تام الاختیار خود در سال جاری عزم جدی برای تسریع در کارهای تولیدکنندگان داشته باشند تا بتوانیم به رونق اقتصادی کمک کنیم.

وی اضافه کرد: همه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در چند سال آینده ملزم به داشتن پنجره واحد خواهند بود و در حال حاضر ۷۳ کشور این پنجره را ایجاد کرده اند و بقیه نیز ناچار به عملیاتی کردن آن هستند.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین یادآورشد: برای نمونه در کشور سنگاپور با دایر شدن پنجره واحد مدت زمان فرآیند صادرات از ۷ روز به یک دقیقه، تعداد اسناد از ۸ مورد به سه سند، هزینه ها از ۱۰ دلار به ۲ دلار رسیده و حجم تجارت خارجی از ۱۳۳ میلیارد دلار فراتر رفته است که البته این آمار بیانگر سرعت بالای رقبا در سایر کشورهاست که باید ما نیز سرعت اجرایی خود را افزایش دهیم.

وی اظهارامیدواری کرد در سال جاری با اقدام و عمل دستگاههای اجرایی و حمایت استانداری بتوان مسیر تولید، صادرات و رونق اقتصادی را هموار کرد.