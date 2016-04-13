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۲۶ فروردین ۱۳۹۵، ۳:۰۹

وزیر بهداشت یمن:

بیش از ۲۳ هزار نفر از آغاز تجاوز عربستان به یمن زخمی شده اند

بیش از ۲۳ هزار نفر از آغاز تجاوز عربستان به یمن زخمی شده اند

طبق اعلام وزیر بهداشت یمن از زمان آغاز تجاوز رژیم سعودی به یمن تاکنون، بیش از ۲۳ هزار یمنی زخمی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «ناصر باعوم» وزیر بهداشت یمن شمار زخمی های تجاوز سعودی به این کشور از ابتدا تاکنون را ۲۳ هزار و ۷۴۷ نفر اعلام کرد که تمام آنها در داخل یمن مورد عمل جراحی قرار گرفته اند.

وزیر بهداشت یمن در گزارش خود اظهار داشت: شمار زخمی هایی که در خارج از یمن تحت مداوا هستند حدود ۳ هزار و ۸۷۹ نفر است که در تعدادی از کشورهای عربی مشغول درمان هستند.

بنا بر اعلام وزیر بهداشت یمن بیش از ۴ هزار زخمی در داخل یمن نیازمند درمان در خارج هستند و کمیسیون های پزشکی وخامت وضعیت ۶۴۱ زخمی را که نیازمند انتقال فوری به خارج از یمن برای درمان هستند تایید کرده اند.

این در حالی است که طبق اعلام وزارت بهداشت یمن تاکنون حدود ۱۰ هزار غیرنظامی یمنی در حملات ددمنشانه سعودی ها به استان های مختلف از جمله «البیضاء»، «تعز»، «عدن»، «صعده» و «صنعاء» به شهادت رسیده و ده ها هزار تَن دیگر نیز زخمی شده اند. در همین حال هزاران نفر دیگر از مردم یمن نیز به دنبال حملات ددمنشانه سعودی ها خانه و کاشانه خود را رها کرده و آواره شده اند.

عربستان از حدود یک سال پیش در تجاوزی آشکار، جنگ گسترده ای را علیه مردم یمن به راه انداخت. برخی کشورهای عربی از جمله امارات، سعودی ها را در تجاوز علیه یمن به بهانه حمایت از مشروعیت همراهی می کنند. سعودی ها در طول بیش از یک سال گذشته هیچ یک از اهدافی که برای یورش گسترده به یمن ترسیم کرده بودند، محقق نکردند.

 

کد مطلب 3598335

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