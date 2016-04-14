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۲۶ فروردین ۱۳۹۵، ۸:۵۳

مسابقات انتخابی المپیک در هنگ کنگ؛

بانوی پینگ پنگ بازکرمانشاهی درنیمه نهایی به مصاف حریف ازبک می رود

بانوی پینگ پنگ بازکرمانشاهی درنیمه نهایی به مصاف حریف ازبک می رود

کرمانشاه- ندا شهسواری بانوی پینگ پنگ باز کرمانشاهی تیم ملی در مرحله نیمه نهایی مسابقات انتخابی المپیک در هنگ کنگ به مصاف حریف خود از کشور ازبکستان می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون تنیس روی میز، ندا شهسواری روز چهارشنبه و در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات انتخابی المپیک در هنگ کنگ موفق شد با پیروزی ۴ بر ۱ مقابل خوسینوا از قزاقستان به مرحله نیمه نهایی راه یابد.

شهسواری این دیدار را با امتیازات ( ۶ – ۱۱، ۱۱ – ۸، ۱۱ – ۶، ۱۱ – ۳ و ۱۱ – ۸) از آن خود کرد.

در مرحله نیمه نهایی این پیکارها امروز پنجشنبه ساعت ۱۴ به وقت محلی ندا شهسواری کاپیتان تیم ملی زنان ایران به مصاف ریما گوفرانوا از ازبکستان می رود.

هدایت تیم های ملی کشورمان در هنگ کنگ بر عهده سیما لیموچی و جمیل لطف الله نسبی است.

کد مطلب 3598379

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