منچستر یونایتد مقابل استون ویلا پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سی و چهارم رقابتهای لیگ برتر انگلیس شامگاه روز شنبه با برگزاری چند دیدار همزمان پی گرفته شد که در مهمترین بازی تیم منچستر یونایتد در ورزشگاه اولدترافورد به مصاف استون ویلا رفت و این تیم را با شکست یک بر صفر بدرقه کرد.

در حالی که وین رونی از ابتدا در ترکیب یونایتد حضور داشت، مارکوس راشفورد (۳۲) برای شیاطین سرخ در این دیدار گلزنی کرد تا این تیم ۵۶ امتیازی شده و جایگاه پنجم خود را در جدول رده بندی حفظ کند.

تیم استون ویلان نیز با ۱۶ امتیاز در رده بیستم جدول باقی ماند و نخستین تیم سقوط کننده از لیگ برتر لقب گرفت.

نتایج دیدارهای همزمان به شرح زیر است:

* اورتون یک - ساوتهمپتون یک

* منچستر یونایتد یک - استون ویلا صفر

* وست برومویچ صفر - واتفورد یک

* نیوکاسل ۳ - سوانزی صفر