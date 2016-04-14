۲۶ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۰۷

دیه گو سیمئونه:

هرگز ایمان خود را از دست نمی‌دهیم/ این یک روز ویژه است

سرمربی آرژانتینی تیم فوتبال اتلتیکومادرید با ابراز خوشحالی از صعود به نیمه نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا گفت هرگز از ایمان نسبت به کاری که انجام می دهند دست نخواهد کشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اتلتیکو مادرید چهارشنبه شب با دو گل آنتونیو گریزمان موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر از سد بارسلونا بگذرد و با نتیجه مجموع ۳ بر ۲ راهی مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا شود.

دیه‌گو سیموئونه در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: اتلتیکو مادرید از ارزش بالایی برخوردار است. در این چهار و نیم سالی که اینجا هستم به کار بزرگی دست یافته ایم. برای این بازیکنان که در اتلیکو حضور دارند خوشحالم. ما فقط به رسیدن به نیمه نهایی فکر نمی کنیم، مهم تر از آن همکاری ما با یکدیگر است. گروهی هستیم که صادقانه کار می کنیم و می توانیم برنده و یا حتی بازنده باشیم. ما با ابزارهایی که داریم خودمان را قوی نگه داشته ایم.

سرمربی بارسا افزود: بار دیگر اتلتیکو مادرید از یک بازی دشوار موفق بیرون آمد. یکی از آن بازی های خوب. هرگز دست از ایمان به آنچه قصد داریم برسیم برنمی داریم. با علم به اینکه چه می خواهیم، کار می کنیم. در نیمه نخست، بازی آنگونه پیش رفت که دوست داشتیم. در نیمه دوم بازی به آنچه آنها می خواستند نزدیک تر شد. آنها بازیکنانی دارند که می توانند بازی را عوض کنند. با این حال ما همبستگی خود را حفظ کردیم و قوی ماندیم.

وی ادامه داد: اتلتیکو مقابل یک حریف بسیار قدرتمند بازی می کرد. حریفی با تاریخ بزرگ و بازیکنانی که می توانند در هر لحظه بازی را عوض کنند. این یک مسابقه بین تیم هایی با قدرت های متفاوت بود. برخی اوقات شما بازی را می برید و این بار ما بردیم. اینها لحظاتی هستند که بازنخواهند گشت. این لحظات در فوتبال، یگانه هستند. وقتی به ورزشگاه می رفتیم شادی هزاران بچه را دیدم. آنهخا به ما باور داشتند. این یک روز ویژه بود.

