کاردار موقت دانمارک در تهران به وزارت خارجه احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تعرض چهار تن از ایرانیان معاند به سفارت کشورمان در کپنهاگ در روز جاری، عصر امروز رئیس اداره اول شمال و شرق اروپای وزارت امور خارجه، در غیاب سفیر؛ کاردار موقت دانمارک را به وزارت امور خارجه احضار و ضمن ابلاغ مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به این اقدام خلاف موازین پذیرفته شده بین المللی، خواستار برخورد مسئولانه و جدی دولت دانمارک با عوامل این تعرض و اعلام نتیجه آن شد.

کاردار موقت دانمارک نیز ضمن اظهار تاسف و عذرخواهی، قول داد در اسرع وقت مراتب را به کپنهاک منعکس و نتیجه را اعلام کند.