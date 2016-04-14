هتک حرمت مجدد «مسجد الأقصی» توسط شهرک نشینان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، شهرک نشینان رژیم صهیونیستی همچنان به هتک حرمت های گسترده خود نسبت به مسجدالاقصی ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، نظامیان رژیم صهیونیستی با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در اطراف مسجدالاقصی، راه ورود شهرک نشینان به این مسجد را هموار کردند.

به دنبال ورود شهرک نشینان به داخل صحن های مسجدالاقصی، درگیری شدیدی میان فلسطینیان و نظامیان صهیونیست درگرفت.

همچنین تجهیزات نظامی صهیونیست ها تحت حمایت خودروهای زرهی در حومه شهر رفح در جنوب نوار غزه اقدام به گشت زنی کردند.

در همین راستا شاهدان عینی اعلام کردند که ۴ بلدوزر از نوع دی-۹ در این منطقه حضور یافتند.