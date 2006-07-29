يادمان فاتح اورست "محمد اوراز" در نقده ساخته مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از سايت خبري سازمان، مهندس محمدعلي آبادي كه درسي ونهمين سفر استاني خويش به استان آذربايجان غربي سفركرده است، صبح امروز در بازديد از شهرستان نقده و به دنبال درخواست مردم، دستورساخت يادمان محمد اوراز را در اسرع وقت داد.

وي همچنين در نقده كلنگ احداث زمين هاكي را بر زمين زد و طي آن اعلام كرد كه درصورت تامين زمين ازسوي فرمانداري و شهرداري اين شهرستان، سازمان تربيت بدني نسبت به ساخت دوسالن جداگانه دوهزار نفري ويژه بانوان و آقايان درنقده اقدام خواهد كرد.

معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان تربيت بدني همچنين درسردشت، از استخر درحال ساخت و دو سالن ورزشي اين شهرستان بازديد كرد.



وي سپس درجمع رزمي كاران سردشتي حاضر شد و ضمن گوش سپردن به درددل آنان، برايشان آرزوي موفقيت كرد .

مهندس علي آبادي همچنين درسردشت نيز اعلام كرد كه سازمان تربيت بدني آماده است درصورت تامين زمين ازسوي شهرداري و فرمانداري اين شهرستان، نسبت به ساخت سالن چند منظوره ورزشي درسردشت اقدام كند.