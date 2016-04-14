پاسخگویی به نیازهای مردم لازمه ارتقای ثبت احوال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم طریقت ظهر پنجشنبه در نشست رئیس سازمان ثبت احوال کشور با کارکنان ثبت احوال هرمزگان اظهار داشت: کماکان خیلی‌ها متوجه خدماتی که سازمان ثبت احوال ارائه می‌دهد، نیستند و باید در این راه برای شناساندن خدمات و جایگاه ثبت احوال تلاش کنیم.

معاون برنامه‌ریزی، مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال اضافه کرد: به رغم وضعیت بودجه‌ای خاص کشور، در دو سال اخیر توانسته‌ایم در مبحث پرداختی و افزایش حقوق دستاوردهای خوبی داشته باشیم.

طریقت با بیان اینکه تورم لجام گسیخته سال‌های گذشته با تدابیر دولت متوقف شده است، یادآور شد:‌ سازمان ثبت احوال در بعد پرداختی‌ها در رده بالای متوسط‌ قرار دارد.

وی با بیان اینکه سال جدید اعتبارات سازمان ثبت احوال هزینه‌ای می‌شود، اضافه کرد: یکی از ضرورت‌های ارتقا سازمان، پاسخگویی به نیازهای مردم و حاکمیت است.

معاون برنامه‌ریزی، مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال با اشاره به نیاز جامعه به فناوری‌های جدید و ورود ثبت احوال به این حوزه گفت: با برنامه‌های در حال تنظیم بر اساس سیاست‌های ابلاغی، امیدواریم همانند سال‌های گذشته بتوانیم هر چه بیشتر رضایت مردم را جلب کنیم.

دکتر سید علیرضا آوایی معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور، طی سفری دو روزه به اتفاق طریقت معاون برنامه‌ریزی، مدیریت و توسعه منابع انسانی، عمادی مدیر کل حراست، رحمانی رئیس سازمان در امور استان‌ها و ابوترابی مدیر کل دفتر ریاست سازمان ثبت احوال از بخش‌های مختلف ثبت احوال در هرمزگان بازدید و با مقامات استانی و کارکنان مربوطه دیدار و گفت‌وگو کرد.