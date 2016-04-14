لغو حرکت قطارهاى مسیر تهران- جنوب/سیلاب دو واگن را از خط خارج کرد

عبدالکریم درویش زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بروز سیلاب در دزفول و بسته شدن مسیر خط آهن اندیمشک اظهار کرد: روز گذشته در منطقه لرستان در فاصله ۱۱۵ کیلومترى شمال اندیمشک به علت سیلاب قسمتى از خط در ایستگاه هفت کشور دچار آبگرفتگى شد.

وى افزود: به همین علت و به خاطر ورود گل و لاى روى خط ، قطار محلى اندیمشک با دو واگن از خط خارج شد.

درویش زاده ادامه داد: متأسفانه در شمال ایستگاه تنگه پنج در محدوده اداره کل راه آهن زاگرس از خاکریز یکى از پل ها دچار آبشستگى شد و همکاران در آن اداره عملیات را شروع و مشغول ترمیم هستند و به همین علت حرکت تمام قطارها از تهران به جنوب و بالعکس لغو شده است.

وى عنوان کرد: بازگشایی خط در آینده پس از رفع مشکلات صورت مى گیرد و حرکت قطارهاى امروز به طور کلى لغو شده است.

مدیرکل راه آهن جنوب تصریح کرد: شدت بارندگى ها به حدى بود که عملیات آزادسازى خط تا امروز صبح ادامه دارد و تمام همکاران تا کنون با تمامى امکانات و توان در آن منطقه مشغول بازگشایى خط هستند.