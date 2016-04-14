به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی ایرانی در نشست شورای عالی ورزش البرز که ظهر امروز (پنج شنبه) برگزار شد اظهار کرد: راهکارهای زیادی وجود دارد تا پروژه های نیمه تمام ورزشی و یا طرح های تدوین شده را به سرانجام رساند.

وی افزود: ورود شهرداری ها به موضوع و دعوت از باشگاه های بزرگ داخلی و خارجی برای این امر می تواند راهگشا باشد و گِره حوزه ورزش در موضوع سرانه های ورزشی را باز کند.

ایرانی با انتقاد از رویکرد شهرداری کرج به موضوع ورزش گفت: مدیریت شهری کرج علیرغم پتانسیل بالایی که دارد به شکل مناسب و مورد انتظار در حوزه ورزش ورود نکرده است و تحرک مناسبی ندارد.

فرماندار کرج ادامه داد: در تمام دنیا شهرداری ها نقشی اثرگذار در احداث اماکن ورزشی دارند و این اتفاق باید در کشورمان و در کلان‌شهری مانند کرج رخ بدهد و شهرداری نقشی جدی تر و اثربخش تر ایفا کند.

وی با بیان اینکه گره پروژه های نیمه تمام ورزشی در البرز با ورود شهرداری ها می تواند باز شود، گفت: در کلان‌شهر کرج شهرداری این شهر می تواند در تکمیل پروژه های موجود همکاری کند و بر اساس یک تفاهم و توافق آن ها را به سرانجام برساند.

ایرانی تصریح کرد: اینکه توقع داشته باشیم تنها بخش خصوصی به موضوع وارد شود توقعی زیاد است باید راهکارها در این بخش متنوع تر باشد تا در نهایت شاهد افزایش سرانه های ورزشی باشیم.

وی در پایان افزود: ایجاد بستر لازم برای فعالیت ورزشی ارزان برای مردم یک ضرورت است و امیدوارم مدیریت شهری کلان‌شهرکرج جدی تر از گذشته به این حوزه نگاه کند.