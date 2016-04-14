اعتکاف رویش اندیشه ها در عرصه تعالى معنوى است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی دشتکی ظهر پنجشنبه در ستاد ساماندهی شئون فرهنگی استان همدان بااشاره به تقارن اعتکاف با ایام تبلیغات کاندیدای مجلس، گفت: کاندیداها نباید برای تبلیغات سیاسی به مساجدی که در آن اعتکاف برگزار می شود ورود پیدا کنند.

وی با تاکید بر اینکه حریم الهی و عبادی اعتکاف نباید به فعالیت های جناحی آلوده شود، گفت: اهمیت فصل نیایش یعنی رجب، شعبان و رمضان بر کسی پوشیده نیست.

وی با بیان اینکه در نظام فکری اسلام و تشییع و توحیدی ساختن انسان موجب عمران و آبادی دنیا و آخرت و پیشرفت جامعه می شود، گفت: محور فصل نیایش خود سازی است و اهمیت عبادات بر کسی پوشیده نیست.

وی با اشاره به اینکه فصل نیایش و بهار نیایش و عبادت، فصل تقرب و توجه الهی است وگرنه همه روزها مثل هم است، افزود: آن چه مهم است توجه الهی است که در این سه ماه به طور ویژه ای در نظام توحیدی و اسلامی تاکید شده و باید در این ماه ها از فرصت خودسازی استفاده کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه اعتکاف معجون عبادات است چراکه در آن روزه و نماز وجود دارد و دعاها نیز خوانده می شوند، گفت: در این مراسم شب زنده داری ها انجام گرفته و توجه درونی به عبادت در این فصل صورت می گیرد.

دشتکی با طرح این مطلب که به لحاظ اهمیت موضوع دو کار در بین کارهای فرهنگی مهم است که اعتکاف و اردوهای راهیان نور گل سر سبد برنامه های حوزه فرهنگی و دینی است، عنوان کرد: ستاد شئون فرهنگی را باید باارائه اقلام فرهنگی یاری داد.

وی با بیان اینکه ملاک برنامه ها باید فعالیت های کمیته فرهنگی باشد و کمیته های دیگر در سایه قرار گیرند در رابطه با بحث زیرساخت ها عنوان کرد: از اداره کل اوقاف و امورخیریه استان خواستاریم در مرحله اول اعتکاف امسال مشکلات را مرتفع کنند.

وی با بیان اینکه اوقاف باید لیست مساجد معتکف و لیست مساجدی که قابلیت برگزاری اعتکاف را دارند اما با مشکلاتی روبه رو هستند ارائه دهد، گفت: اداره کل اوقاف و امورخیریه استان در تخصیص اعتبار برای تعمیر مساجد باید مساجدی که با مشکل روبه رو هستند را در اولویت قرار دهد.

وی با طرح این مطلب که هردستگاهی که قصد کمک به مراسم اعتکاف دارد باید مورد را به ستاد شئون اعلام کند، ادامه داد: خلوت گزینی معتکفین باید به عنوان محور اصلی برنامه های اعتکاف مورد توجه مجریان قرار گیرد و بحث های جنبی که یکی از ضرورت هاست مورد تاکید قرار گیرد.