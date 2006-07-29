چين خواستار توافق هسته اي آمريكا و هند براساس مقررات هسته اي شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پي تي آي هند از پكن، چين اعلام كرد كه هر دو كشور بايد به مقررات منع تكثير سلاح هاي هسته اي و كمك به تلاش هاي جامعه بين الملل در اين باره وفادار باشند.

"جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا در 2 مارس سال 2006 (11 اسفند سال 1385) در سفر خود به دهلي نو توافقي را با "مانموهان سينگ" نخست وزير هند صورت داد و براساس اين توافق كه پايه هاي آن در 18 ژوئيه سال 2005 (27 تير 1384) صورت گرفت، آمريكا متعهد شد تا به هند تكنولوژي هسته اي بدهد.

"ليو جيانچائو" سخنگوي وزارت خارجه چين در پاسخ به سؤالي درباره اين توافق و تصويب آن از سوي مجلس نمايندگان آمريكا گفت: آمريكا و هند بايد در همكاري هاي هسته اي خود تحت مكانيسم منع تكثير سلاح هاي هسته اي كار كنند.

ليو افزود: چين بر اين باور است كه همكاري هاي هسته اي بين المللي مي تواند براي امور صلح آميز صورت گيرد و كشورهاي مربوطه بايد به تعهدات خود عمل كنند. وي همچنين خواستار آن شد در همكاري هاي مربوطه از قوانين بين المللي پيروي كند و به تلاش هاي بين المللي براي منع تكثير سلاح هاي هسته اي ياري رساند.

اين توافق اخيراً از سوي 435 عضو مجلس نمايندگان آمريكا به اتفاق آراء مورد تصويب قرار گرفت و قبل از اينكه بوش آن را به عنوان قانون امضا كند، بايد به تصويب مجلس سناي آمريكا نيز برسد.