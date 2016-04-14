سه بخش شهرستان باغملک درگیر سیلاب شدند/مصدومیت دو چوپان

محسن شیخی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر کرد: وضعیت روستای دره استل باغملک نیز از نظر آبگرفتگی و سیلاب مناسب نیست و دو نفر از چوپانانی که در حال جابه جایی احشام بودند توسط امدادگران هلال احمر نجات پیدا کرده و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

وی در ادامه بیان کرد: سه بخش مرکزی، میداوود و صیدون شهرستان باغملک نیز با سیلاب درگیر هستند.

رئیس جمعیت هلال احمر باغملک تصریح کرد: در بخش میداوود هفت خانوار، بخش صیدون ۱۲ خانوار و بخش مرکزی نیز ۱۲ خانوار متشکل از ۶۰ نفر گرفتار سیلاب شده اند.

شیخی علیزاده خبر داد: تمهیدات لازم برای اسکان اضطراری افراد گرفتار سیلاب اندیشیده شده است. تیم های امداد و نجات شهرستان نیز همگی در حالت آماده باش قرار دارند.