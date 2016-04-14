۲۶ فروردین ۱۳۹۵، ۱۷:۲۱

رئیس جمعیت هلال احمر رامهرمز:

۱۲ منطقه رامهرمز درگیر سیلاب شدند/ ۲۴۸ خانواده در محاصره سیل

اهواز ـ رئیس جمعیت هلال احمر رامهرمز گفت: ۱۲ منطقه در شهرستان رامهرمز درگیر سیلاب شده اند.

زاهد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر کرد: سیل مناطق بسیاری از جمله عریض احمدی، سورخانمی، تغلی سادات، طالقانی دو، یوسف آباد، امیرچراغعلی، سرطا، باصدی، سرگچ، رستم آباد، بنه چراغ و امام جعفر صادق (ع) را فرا گرفت.

وی افزود: در مجموع ۲۴۸ خانوار متأثر از سیل هستند و ۶ تیم امداد و نجات و هفت خودروی امدادی و پشتیبانی برای خدمات رسانی اعزام شده اند.

رئیس جمعیت هلال احمر رامهرمز تصریح کرد: تمهیدات لازم برای اسکان اضطراری این خانواده های متأثر از سیلاب فراهم شده است.

رضایی بیان کرد: تمامی تیم های امداد و نجات هلال احمر شهرستان رامهرمز در حالت آماده باش قرار دارند.

