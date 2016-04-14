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۲۶ فروردین ۱۳۹۵، ۱۷:۲۸

شهردار تبریز:

عملیات اجرایی تراموای تبریز با اعتبار ۲۵۰۰میلیارد ریال آغازمی شود

عملیات اجرایی تراموای تبریز با اعتبار ۲۵۰۰میلیارد ریال آغازمی شود

تبریز- شهردار تبریز از آغاز عملیات اجرایی پروژه بزرگ تراموای این شهر، با اعتبار اولیه ۲۵۰۰ میلیارد ریال در روزهای آتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، صادق نجفی با اعلام این خبر اظهار داشت: پروژه تراموای تبریز، به طول ۱۵.۵ کیلومتر، از میدان بزرگ آذربایجان تا انتهای شهید رجایی، یوسف آباد، امتداد خواهد داشت.

شهردار تبریز افزود: در هر طرحی، مطالعات فنی و تخصصی، مهم ترین بخش آن محسوب می شود و اگر مطالعات آن طرح، به طور دقیق و همه جانبه صورت گیرد، به طور حتم در زمان اجرای پروژه نیز، تاثیر مثبت خواهد داشت و این امر، همان هدفی است که شهرداری تبریز در اجرای مطالعات این پروژه، دنبال کرده است.

نجفی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع فوق، مطالعات طرح تراموا در شش مرحله و به طور کاملا اساسی و کارشناسی انجام و پایان یافته و حتی مراحل قانونی آن هم طی شده است.

وی گفت: هفتمین مرحله مطالعات نیز که به بررسی جنس خاک در طول مسیر می پردازد، به میزان ۹۰ درصد پیشرفت داشته و به زودی به پایان می رسد.

شهردار تبریز در توضیح آغاز عملیات اجرایی پروژه  قطار سبک شهری تبریز، گفت: با اتمام مطالعات مورد نیاز، آماده ایم که این پروژه را از محل دپوی اصلی در میدان آذربایجان، وارد فاز اجرایی کنیم و همزمان با احداث دپو، ریل گذاری و نقشه های تجهیزاتی را نیز انجام دهیم.

نجفی، سرعت اجرای پروژه را با توجه به اتمام مطالعات، بالا پیش بینی کرد و تصریح نمود: با توجه به انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری اسلامی در سال ۲۰۱۸ و بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته،   سعی خواهیم کرد ۱۰ کیلومتر از مسیر تراموا را تا سال ۲۰۱۸، به بهره برداری برسانیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، اعتبار امسال شهرداری برای این پروژه را دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال عنوان و تاکید کرد: جا دارد از همکاری و مشارکت شورای اسلامی شهر تبریز، بخاطر اهتمام در جهت اختصاص اعتبار مورد نیاز، تشکر کنم و امید است که در سایه تداوم این همکاری ها، شاهد عمران و آبادانی هر چه بیشتر تبریز باشیم.

شهردار تبریز، نتایج اجرای قطار سبک شهری در ترافیک تبریز را بسیار مثبت ارزیابی کرد و اذعان داشت: ظرفیت جابجایی مسافر در تراموای تبریز در هر ساعت تا ۹ هزار نفر پیش بینی شده است که این میزان تاثیر بسیار خوبی در روان سازی ترافیک یکی از پرترددترین مسیرهای شهر، خواهد داشت.

کد مطلب 3598821

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