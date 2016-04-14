خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: هشدارهای مدیریت بحرانی در خصوص بارش باران بی سابقه در خوزستان و امکان طغیان رودخانه و جاری شدن سیل در همه شهرهای خوزستان از چند روز قبل آغاز شد و همه از وقوع بارش های بی سابقه در خوزستان خبر می دادند.

استانداری خوزستان در همین رابطه مدارس و دانشگاه های ۱۸ شهر خوزستان را برای روز چهارشنبه تعطیل کرد و هشدارهای لازم را صادر کرد.

با طغیان رودخانه دز از بامداد امروز بخش بسیاری از سواحل کناری آن نیز سیلابی شدند.

طغیان دز

با تداوم باران های شدید در دزفول و شدت آب، پل شناور نصب شده صبح امروز روی رودخانه دز که محل تردد خودروها بود تخریب شد.

گفتنی است جاده ساحلی، بوستان های اطراف این رودخانه از جمله بوستان معروف «علی کله» دچار آبگرفتگی شده و به زیر آب رفت.

حبیب آصفی فرماندار دزفول در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ورودی رودخانه دز حدود هشت هزار مترمکعب در ثانیه است و خروجی آن نیز به ناچار به پنج هزار و ۱۰۰ متر مترمکعب می رسد.

وی افزود: رودخانه گنجایش این میزان ورودی را نداشته و چون ظرفیت سد هم پر شده با جاری شدن سیل عظیمی از آب مواجه هستیم لذا طبیعی است که این طغیان خسارت هایی را در پی دارد ولی به لطف خدا تا کنون تلفات جانی نداشتیم.

آصفی بیان کرد: تا به حال به پارک ها خسارت سنگینی وارد شده، مقداری از پل شناور را آب برده و تعدادی هم دام تلف شده است.

لغو حرکت قطارهاى مسیر تهران- جنوب

در همین زمینه مدیرکل راه آهن جنوب اعلام کرد حرکت تمام قطارهاى مسیر تهران- جنوب و بالعکس به علت سیلاب لغو شده است.

عبدالکریم درویش زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بروز سیلاب در دزفول و بسته شدن مسیر خط آهن اندیمشک اظهار کرد: روز گذشته در منطقه لرستان در فاصله ۱۱۵ کیلومترى شمال اندیمشک به علت سیلاب قسمتى از خط در ایستگاه هفت کشور دچار آبگرفتگى شد به همین علت و به خاطر ورود گل و لاى روى خط، قطار محلى اندیمشک با دو واگن از خط خارج شد.

درویش زاده ادامه داد: متاسفانه در شمال ایستگاه تنگه پنج در محدوده اداره کل راه آهن زاگرس از خاکریز یکى از پل ها دچار آبشستگى شد و همکاران در آن اداره عملیات را شروع و مشغول ترمیم هستند و به همین علت حرکت تمام قطارها از تهران به جنوب و بالعکس لغو شده است.

۱۲ منطقه رامهرمز درگیر سیلاب شدند

از سوی دیگر رئیس جمعیت هلال احمر رامهرمز گفت: ۱۲ منطقه در شهرستان رامهرمز درگیر سیلاب شدند.

زاهد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر کرد: سیل مناطق بسیاری از جمله عریض احمدی، سورخانمی، تغلی سادات، طالقانی دو، یوسف آباد، امیرچراغعلی، سرطا، باصدی، سرگچ، رستم آباد، بنه چراغ و امام جعفر صادق (ع) را فرا گرفت.

وی افزود: در مجموع ۲۴۸ خانوار متأثر از سیل هستند و ۶ تیم امداد و نجات و هفت خودروی امدادی و پشتیبانی برای خدمات رسانی اعزام شده اند.

رئیس جمعیت هلال احمر رامهرمز تصریح کرد: تمهیدات لازم برای اسکان اضطراری این خانواده های متأثر از سیلاب فراهم شده است.

نجات عشایر حاشیه رود دز توسط نیروی انتظامی

معاون فرماندهی نیروی انتظامی خوزستان نیز از نجات جان عشایر حاشیه رود دز توسط مأموران نیروی انتظامی خبر داد.

سرهنگ سید رحمان موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: ساعاتی قبل، توسط نیروهای انتظامی جان بر كف و البته با همكاری ادارات امدادی و خدماتی، تعدادی از عشایر حاشیه نشین رودخانه دز قبل از وقوع تلفات جانی همزمان با طغیان این رودخانه نجات پیدا كردند.

وی افزود: متأسفانه تعداد محدودی از احشام قربانی شدند ولی خوشبختانه به دلیل سرعت عمل و انتقال به موقع، از بروز تلفات جانی برای عشایر حاشیه نشین جلوگیری شد.

دروغ پردازی های شبکه های اجتماعی

همزمان با جاری شدن سیل شایعات شبکه های اجتماعی نیز قوت گرفته است و به نظر می رسد برخی آرامش خود را در ترس و وحشت مردم دنبال می کنند.

برخی از شبکه های اجتماعی در همین راستا مدعی شدند که سد دز ترک کرده خورده و احتمالا به زودی شمال خوزستان به زیر آب می رود .

همچنین در برخی شبکه های اعلام شد که آب کارون طغیان کرده و در اهواز برخی مناطق را به زیر آب برده است.

خوشبختانه مردم برخلاف هشدارهای مدیریت بحران که باید از سواحل و کناره رودخانه فاصله بگیرند در ساحل تجمع کرده اند تا سیل را مشاهده کنند.

در برخی شبکه های اجتماعی نیز تصاویری از سیل های شدید برخی شهرها و کشورها در حال ارسال است که بر شدت نگرانی مردم افزوده است در حالیکه به جرات می توان گفت که حتی در دزفول که شرایط سختی پیش آمده نیز اوضاع تحت کنترل است.

نجات ۴۰ خانوار دزفولی گرفتار در سیلاب

عظیم رضایی مرساق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امداد رسانی ناشی از طغیان رودخانه دز در دزفول همچنان ادامه دارد و مناطق بن جعفر، علی کله، عباس آباد، زاویه و حوالی پل چهارم خرداد شهر دزفلحول با سیلاب درگیر هستند.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم اسکان اضطراری این خانواده ها را انجام بدهیم اردوگاه اسکان اضطراری ۲۵۰ نفره را در ورزشگاه شهید ناهی ایجاد کردیم.

رئیس جمعیت هلال احمر دزفول تصریح کرد: تاکنون کلا به ۴۰ خانوار گرفتار در سیلاب متشکل از ۱۵۰ نفر امداد رسانی شده است.

ایجاد سیل بند برای رودخانه کارون

صادق سلامت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روستاهای نبی اکرم، تصفیه نیشکر، دغاغله و جنگیه در اهواز در معرض خطر سیل قرار دارند. با توجه به پیش بینی طغیان رودخانه کارون دو تیم ارزیابی در این مناطق مستقر و آماده امدادرسانی هستند.

وی افزود: مسئولان راهداری نیز در حال راه اندازی یک سیل بند برای رودخانه کارون هستند.

اسکان موقت سیل زدگان

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: تعداد ۵۵۹ خانوار گرفتار در سیلاب شهرهای مختلف استان امداد رسانی شدند.

علی خدادادی اظهار کرد: ۱۷۸ دستگاه چادر، ۴۴۰ مترمربع موکت، دو هزار و ۴۰۰ تخته پتو، یک هزار و ۷۵۰ قوطی کنسرو، ۳۳۰ کیلوگرم شکر، قند و چایی و همچنین ۶۰ کیلوگرم نایلون پوششی تاکنون برای خانواده های اسکان داده شده در اردوگاه های اضطراری ارسال شده است.

وی افزود: تا این لحظه به ۵۵۹ خانوار شامل دو هزار و ۳۱۹ نفر گرفتار در سیلاب شهرهای مختلف استان امداد رسانی شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان تصریح کرد: ۳۱۵ نفر امدادگر، ۱۸ دستگاه کامیون، آمبولانس و خودروی پشتیبانی، ۱۶ دستگاه پمپ آب، لجن کش و موتور برق برای خدمات رسانی به مردم به کار گرفته شده اند.

تخلیه ۱۳ روستا

گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شوش حاکی است، هم اکنون اهالی هشت روستا در بخش شاوور و پنج روستای بخش مرکزی شوش خانه‌های خود را تخلیه کرذند، امکانات نیز جهت تخلیه و جا به جایی مردم روستاها فراهم شده است. جمعیت ۱۳ روستا در بخش‌های شاوور و مرکزی که دستور تخلیه آنان صادر شده، به روستاهای همجوار منتقل شده و با همکاری هلال احمر برای اسکان آنان چادر بر پا شد.

در ۱۰ کیلومتری مسیر شوش به سمت دزفولی پلی وجود دارد که از زیر آن رود دز می گذرد که به علت بالا رفتن آب این رودخانه پل به صورت موقت توسط ماموران راهداری بسته شد.

گفته می شود ورودی آب به دریاچه سد دز به ۸ هزار متر مكعب در ثانیه رسیده كه در طول عمر ۵۰ ساله سد دز بی سابقه است.

سیلاب فردا به خرمشهر و آبادان می رسد

شهردار آبادان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه در زمان حاضر خروجی سد دز به حدود ۹ هزار متر مکعب در ثانیه رسیده، پیش بینی ها از وقوع سیلاب در رودخانه های کارون و متعاقب آن در اروند و بهمنشیر حکایت دارد.

محمود رضا شیرازی افزود: براساس پیش بینی ها سیلاب ۶ بامداد فردا صبح به آبادان می رسد.

فرماندار خرمشهر نیز از شهروندان این شهر خواست هشدارهای اعلام شده از طریق ستاد بحران را جدی بگیرند.

ولی اله حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در ستاد بحران شهرستان خرمشهر آمادگی و تمهیدات لازم برای مقابله با بحرانهای احتمالی اندیشیده شده است.

سیل به اهواز رسید

سیلاب های ناشی از طغیان رودخانه کارون به اهواز رسید و اهالی چند روستای این شهرستان را با سیلاب درگیر کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اهواز روستاهای گبیر یک، جسانیه و بنی سادات متأثر از سیل شده اند.

علی خدادادی می افزاید: ۱۲۰ خانوار متشکل از ۵۴۰ نفر در این روستاها با سیلاب درگیر شده اند.

وی بیان می کند: دو اردوگاه اسکان اضطراری یکی برای جسانیه و گبیر یک به ظرفیت ۴۰۰ نفر و یکی در الهایی به ظرفیت ۲۰۰ نفر برای روستای بنی سادات راه اندازی شده است.

صالح شهر غرق شد

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان می گوید: ۷۰ نیروی عملیاتی متشکل از ۱۷ تیم امداد و نجات برای خدمات رسانی به این روستاها اعزام شده اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان در ارتباط با وضعیت شهرستان گتوند اظهار می کند: محل زندگی عشایر منطقه صالح شهر در گتوند کامل به زیر آب رفته است. ۲۰ خانوار متشکل از ۱۲۷ نفر از این منطقه به یک مدرسه در منطقه اقماری منتقل شدند.

خدادادی می افزاید: ۲۴۰ متر موکت و ۵۰ تخته پتو برای افراد اسکان داده شده این منطقه ارسال شده است. همچنین دو تیم امدادی متشکل از ۱۸ امدادگر و نجاتگر برای خدمات رسانی به آنها اعزام شده است.

جاده اندیمشک مسدود شد

فرماندار اندیمشک گفت: جاده پل زال به خرم آباد به دلیل ریزش کوه در حوزه استان لرستان مسدود شده است.

حمیدرضا گودرزی اظهار کرد: در حال حاضر جاده پل زال به خرم آباد و اندیمشک به پل دختر به علت ریزش کوه در حوزه استان لرستان مصدود شده است.