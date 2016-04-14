باران و سیلاب عشایر را زمین گیر کرد/ امدادرسانی به ۱۰۰ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، بارش شدید برف و باران از ابتدای ظهر امروز پنج شنبه در چهارمحال و بختیاری آغاز شده است به طوری که در ارتفاعات بارش به صورت برف و در دیگر نقاط به صورت باران است.

هم اکنون شدت بارش باران انقدر زیاد است که احتمال طغیان رودخانه های این استان و جاری شدن سیل وجود دارد.

در شهرستان کوهرنگ بارش شدید برف و باران عشایری که در حال کوچ بوده اند را زمین گیر کرده است و امداد رسانی به عشایر توسط دستگاه های امداد رسان در حال انجام است.

در بسیاری از روستاهای استان نیز خانه های قدیمی به واسطه شدت بارش تخریب شده اند و افراد این خانواده ها در چادر اسکان داده شده اند.

عشایر در مسیر کوچ خود به واسطه شدت بارش زمین گیر شده اند

معاون امداد نجات جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه عشایر بختیاری گرفتار بارش شدید برف و باران و سیلاب شده اند، عنوان کرد: عشایر در مسیر کوچ خود به واسطه شدت بارش زمین گیر شده بودند که توسط نیروهای امدادی هلال احمر به ۱۰۰ نفر از انها امداد رسانی شد.

برومند جهانگیری عنوان کرد: این تعداد عشایر توسط نیروهای امدادی هلال احمر در شهرستان کوهرنگ و اردل اسکان داده شده اند و پتو و غذا در اختیار آنها گذاشته شده است.

معاون امداد نجات جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری افزود: به عشایر در منطقه دیناران اردل و بازفت شهرستان کوهرنگ امداد رسانی شده است.

دو خانه روستایی در روستای رحیم آباد کیار توسط باران تخریب شد

وی با اشاره به اینکه بارش باران در منطقه وجود دارد و احتمال ظغیان رودخانه ها وجود دارد، ادامه داد: نیروهای امدادی هلال احمر تا پایان بارش ها در آماده باش هستند.

معاون امداد نجات جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه برخی خانه روستای قدیمی روستاها توسط شدت بارش تخریب شده است، ادامه داد: نیروهای امدادی هلال احمر در روستای رحیم آباد شهرستان کیار به دو خانواده روستایی که خانه انها در پی بارش باران تخریب شده بود امداد رسانی کردند و انها در چادر اسکان دادند.

مسافران و گردشگران با تجهیزات کامل به ارتفاعات چهارمحال و بختیاری سفر کنند

مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری در زمینه بارش ها به خبرنگار مهر گفت: بارش شدید باران همچنان در چهارمحال و بختیاری ادامه دارد.

ستار فرهادی عنوان کرد: اکیپ های امدادی در آماده باش کامل برای امداد رسانی در خصوص حوادث احتمالی در پی بارش رگباری باران هستند.

وی اظهار داشت: مسافران و گردشگرانی که قصد سفر به ارتفاعات استان را دارند باید با تجهیزات کامل از جمله زنجیر چرخ، باک پر از سوخت، غذا، پتو و... وارد این مناطق شوند.