۴ روستای اهواز در معرض سیل/ راه اندازی سیل بند در رودخانه کارون

صادق سلامت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روستاهای نبی اکرم، تصفیه نیشکر، دغاغله و جنگیه در اهواز در معرض خطر سیل قرار دارند. با توجه به پیش بینی طغیان رودخانه کارون دو تیم ارزیابی در این مناطق مستقر و آماده امدادرسانی هستند.

وی افزود: مسئولان راهداری نیز در حال راه اندازی یک سیل بند برای رودخانه کارون هستند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خوزستان تصریح کرد: روستای امام رضا (ع) شهرستان امیدیه هم نیز با سیلاب درگیر شده و یک تیم امداد و نجات به این روستا اعزام شده است.

سلامت بیان کرد: شهرستان کارون نیز از گاومیش آباد تا سویسه منطقه امدادی اعلام شده و همه تیم ها آمادگی امداد رسانی را دارند و مقرر شده تا یک اردوگاه اسکان اضطراری نیز برای این مناطق راه اندازی شود.