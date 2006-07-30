نگاهي به رئاليسم اخلاقي

رئاليسم و رئاليسم اخلاقي



به گزارش خبرگزاري مهر، " رئاليسم اخلاقي گ هم مانند خود مفهوم "رئاليسمگ منشاء و مبدا مناقشات تحليلي – فلسفي بسياري بوده است. همانطور كه پاره اي از فيلسوفان تصريح كرده اند اولاَ يك فرد مي تواند در يك حوزه معرفتي رئاليست باشد در حالي كه در حوزه اي ديگر غيررئاليست است. به طور مثال ، كسي در حوزه معرفت علمي مي تواند رئاليست باشد اما در حوزه معرفت زيبايي شناختي غيررئاليست باشد. ثانياَ معياري سرراست براي تشخيص يك رئاليست از غيررئاليست وجود ندارد و همين مناقشات بسياري را در باب مفهوم رئاليسم - به صورت كلي - به وجود آورده است. با اين همه ، دو مدعاي اصلي رئاليسم را اينگونه بيان كرده اند كه : الف) اشيايي وجود دارند كه معمولاَ در قالب گزاره هايي چون ميز و ماه و امثال آن وجود دارند بيان مي شوند؛ ب) اين اشيا مستقل از هر امري ديگري وجود دارند. در واقع يك رئاليست تاكيد مي كند كه جدا از نوعي وابستگي بنيادين تجربي اشيا و كيفياتشان به ما در زندگي روزمره نمي توان اين اشياء را به فعاليتهاي زباني و مفهومي ديگري پيوند زد. طبيعي است كه در اين منظومه فردي مي تواند در مقام علمي رئاليست باشد اما رئاليسم اخلاقي را قبول نداشته باشد يعني معتقد نباشد كه واقعيت يا واقعياتي اخلاقي مستقل از ما وجود دارند كه ما مي توانيم به شناخت آنها نايل شويم.

رئاليسم اخلاقي در برابر خطاگرايي و ناشناخت گرايي اخلاقي



رئاليسم اخلاقي ابراز مي دارد واقعيت يا واقعياتي اخلاقي مستقل از ما وجود دارند و علاوه بر اين ما مي توانيم اين واقعيات را بشناسيم. يعني نه تنها واقعيات اخلاقي موجودند كه صدق اخلاقي هم وجود دارد. به نظر اين نحله مدعيات اخلاقي بايد مدعياتي در نظر گرفته شوند كه در باب امور واقعي سخن مي گويند و اگر اين واقعيات درست باشند مي توان مدعيات آنها را صادق فرض كرد. يعني همان طور كه " الف يك انسان است " گزاره اي است كه در باب امور واقع سخن مي گويد و بنابراين صدق يا كذب بردار است، " الف بايد به قول خود متعهد باشد " هم گزاره اي است كه در باب امور واقع سخن مي گويد و از اين رو صدق و كذب بردار است. اين تلقي از رئاليسم اخلاقي هنگامي بهتر عيان مي شود كه مخالفان آن مشخص شوند. در اين ميان مي توان دو مخالف سرسخت اين تلقي را برجسته كرد. پاره اي از افراد تاكيد مي كنند كه مدعيات اخلاقي صدق و كذب بردار نيستند و اينها همانها هستند كه معمولاَ به " ناشناخت گرايان" اخلاقي معروف هستند. برخلاف رئاليستهاي اخلاقي كه آراي اخلاقي را صرفاَ شناختي مي دانند و اين آراء عقايدي در باب چگونگي امور اخلاقي در جهان هستند . ناشناخت گرايان مدعي هستند كه وجه تمايز نظرهاي اخلاقي داشتن يك عنصر غيرشناختي است‌ ،عنصري برخاسته از جنبه احساسي يا عاطفي طبيعت ما. بديل ديگر واقع گرايي آن نحله است كه ابراز مي كند كه آراي اخلاقي صدق و كذب بردار هستند اما منكر اين نكته هستند كه رايي اخلاقي باشد كه صدق پذير باشد. به اين نحله معمولاَ "خطاگرايان اخلاقي" هم مي گويند.

هرچند رئاليستهاي اخلاقي با توجه به شناخت گرايي كه اتخاذ مي كنند و تاكيدي كه بر رد نظريه هاي خطا مي كنند به هم نزديك اند آنها در بين خودشان هم اختلاف نظرهايي را واجد هستند. اين اختلاف نظرها نه تنها شامل اينكه كدام مدعيات اخلاقي صادق هستند مي شود كه كم و كيف جهاني هم كه آن مدعيات را صادق مي سازد محل بحث و نزاع فراوان است. با اين همه، اختلاف درون گروهي رئاليستهاي اخلاقي هم هنگامي كه با دو مكتب خطاگرايي و ناشناخت گرايي بررسي مي شوند بهتر مشخص مي شود.



از موضع خطاگرايان در باب مدعيات اخلاقي بياغازيم. اين موضع بيشتر با نام جي.ال.مكي فيلسوف معروف اخلاق معاصر پيوند خورده است. مكي تقرير خطاگرايانه خود را نه بدين جهت كه اشيا يا هوياتي كه موضوع اخلاق هستند وجود ندارد كه بدان جهت سامان مي دهد كه غيرممكن است كيفياتي كه ما آنها را كيفيات اخلاقي مي ناميم ريشه در جهان داشته باشند. بدين جهت او گزاره هاي اتمي اخلاقي را بذاته كاذب مي پندارد. با اين همه، نظريه رئالييتستي اخلاقي با نظريه نظريه خطاگرايانه در اين نكته اشتراك نظر دارند كه صدق گزاره هاي بنيادين اخلاقي مستلزم وجود انواع خاصي از اشياست. آنها در اينكه آيا اين انواع اشياء وجود دارند يا نه اختلاف نظر دارند. رئاليستهاي اخلاقي معتقدند اين انواع اشياء موجودند ولي خطاگرايان اين مدعا را رد مي كنند و معتقدند بدين جهت همه مدعيات اخلاقي كاذب اند ، در حالي كه رئاليسم اخلاقي تصريح مي كند كه اين اشياء يا كيفيات مرتبط با آنها موجودند. ناشناخت گرايان - كه در دل خود احساس گرايان را هم شامل مي شوند - برخلاف رئاليستها و خطاگرايان كه صدق محور هستند گزاره هاي اخلاقي را صدق يا كذب بردار نمي دانند.



رئاليسم اخلاقي و طبيعت گرايي



ارائه تعريفي از طبعيت گرايي سخت است اما به صورت خلاصه مي توان اينگونه گفت كه بر طبق نظر اين مكتب تنها حقايقي كه ما مي توانيم بدانها باور داشته باشيم حقايقي هستند كه از سوي علم تاييد مي شوند يا لااقل با نتايج علمي سازگار هستند. اگر حقايقي باشند كه واجد اين دو ويژگي نباشند از سوي "طبيعت گرايي" رد مي گردند. "رئاليستهاي اخلاقي" به نظر با اين تقرير از طبيعت گرايي مشكل پيدا مي كنند. بهترين كسي كه توانسته مشكل ميان طبيعت گرايي و رئاليسم اخلاقي را نشان دهد جي.اي.مور است كه با طرح مغالطه طبيعت گرايي امكان تعريف هر نوع كيفيت اخلاقي بر حسب كيفيت طبيعي را رد مي كند. بدين جهت او تصريح مي كند بعد از آنكه ما كيفيتي طبيعي را به شيئي نسبت مي دهيم في المثل مي گوييم " الف سبز است" هميشه اين پرسش باقي و گشوده است كه آيا اين شيئ خوب هست يا نه؟ رئاليست اخلاقي حتي با رد جامع و مانع بودن طبيعت گرايي تصريح مي كند كه حقايق اخلاقي حقايق طبيعي نيستند و علم ملاك و مناط سنجش همه امور قلمداد نمي گردد. در اينجا است كه رئاليسم اخلاقي پيوندهايي با شهودگرايي مور كه اتفاقاَ وي هم قايل به عيني بودن ولي طبيعي نبودن مفاهيم اخلاقي است برقرار مي سازد. به تعبير ديگر برخلاف نظر پاره اي مفسران مي توان به رئاليست اخلاقي قايل بود ضمن آنكه طبيعت گرايي را رد كرد. شهودگرايي دقيقاَ در دل اين تمايز رشد مي كند. اگر بدين گونه به قضيه نگاه كنيم طبيعت گرايي نه تنها نمي تواند براي نظريه هاي خطاگرايانه و ناشناخت گرايانه مشكلي ايجاد كند كه براي نظريه هاي رئاليستي در باب اخلاق هم مشكلي ايجاد نمي كند. چرا كه فاصله اي بسيار ميان درست و موجه و عيني بودن از يكسو و طبيعي بودن از سوي ديگر وجود دارد.

رئاليسم اخلاقي ، روانشناسي اخلاقي



پاره اي از "ناشناخت گرايان" كه به "احساس گرايان" معروف هستند چون: آير، استيونسون، گيبارد و بلكبرن معتقدند مدعيات اخلاقي اساساَ با انگيزه هاي انساني گره مي خورند. به نظر اين افراد انسان اگر از جهت انگيزه بدرستي سامان يابد و هدايت شود مدعايي اخلاقي را ارائه كرده است. به معناي ديگر ، في المثل كاري خوب است كه داراي انگيزه هايي بخصوصي باشد . اگر اين انگيزه ها در انسان نباشند نمي توان از مدعيات و احكام اخلاقي سخن به ميان آورد. احساس گرايان بدان جهت بر انگيزه ها به عنوان بخش لاينفك احكام اخلاقي دست مي گذارند كه معتقدند احكام اخلاقي ناشي از باورها نيستند بلكه بيانگر احساسات و خواستها و حالات ما هستند. طبيعي است كه رئاليستهاي اخلاقي با اين استدلال و مشي موافق نيستند. به نظر آنها هر چند احكام اخلاقي الزامات انگزيشي دارند بدانها مقيد نمي مانند و ما مي توانيم جداي از اين انگيزه ها و حالات در باب صدق و كذب آنها سخن بگوييم. آنها با فروكاستن باورهاي اخلاقي به حالات و انگيزه ها مخالف هستند.

رئاليسم اخلاقي و توجيه احكام اخلاقي



فلسفه اخلاق را معمولاَ به سه شق فرا اخلاق، اخلاق هنجاري و اخلاق توصيفي تقسيم مي كنند. در اخلاق هنجاري ما تعيين مصاديق مي كنيم يعني مي گوييم چه كاري درست و خوب يا نادرست و بد است. در اخلاق توصيفي هم با پرسشهايي چون: انسانها بيشتر چه كارهاي اخلاقي انجام مي دهند؟ و چگونه رفتار اخلاقي از آنها سر مي زند سروكار داريم. در فرا اخلاق اما ما هم تحليل مفهومي را صورت مي دهيم و هم با بحث توجيه احكام اخلاقي سروكار داريم. بدين جهت بخش مهمي از فلسفه اخلاق را فرا اخلاق در برمي گيرد. جدا از بحث تحليل مفهومي پرسش مهم فرا اخلاق اين است كه آيا احكام اخلاقي اساسي را مي توان به نحو عيني توجيه كرد يا نه. جواب رئاليسم اخلاقي به اين پرسش مثبت است.

سنتي طولاني در دل فلسفه تحليلي وجود دارد كه نسبت ميان "است" و "بايد" را نسيتي مستقل مفروض مي گيرد و تصريح مي نمايد كه نمي توان از جملات واجد است به جملات واجد بايد رسيد. در سنت فلسفه تحليل اولين بار "هيوم" است كه در رساله بدين نكته اشاره مي كند. يعني اذعان مي كند كه بدون يك گزاره واجد بايد نمي توان از احكام استي احكام بايدي را نتيجه گرفت. اين سنت فلسفي البته براي رئاليستهاي اخلاقي مشكلي عمده را به وجود مي آورد. يعني حتي اگر به وجود حقايق اخلاقي اعتراف هم كنيم همچنان براي توجيه اين حقايق نياز به تبيين جدي و ژرف داريم. با اين همه مانند مواجهه با مورد طبيعت گرايي، رئاليستهاي اخلاقي در اينجا نيز تاكيد مي كنند شكاف ميان "است" و "بايد" مشكلي فلسفي براي آنها از جهت توجيه احكام اخلاقي ايجاد نمي كند. آنها به طور مثال تصريح مي كنند كه مگر اينكه از صرف مفروضات روان شناسانه يا زيست شناسانه نتايج روانشناسانه و زيست شناسانه به دست نمي آيد ما به اين نتيجه مي رسيم كه مدعيات روانشناسي يا زيست شناسي موجه نيستند. جواب براي احكام اخلاقي هم همين گونه است. با اين همه مخالفان رئاليسم اخلاقي تاكيد مي كنند كه مقدمات و نتايج احكام زيست شناسي يا روانشناسي همه تجريبي و منوط به مقام است هستند و شكاف ميان "است" و "بايد" در اينجا چندان و چنان عيان نيست.

جوابهايي كه رئاليستهاي اخلاقي به چالش اخير مي دهند چند گونه است. در ابتدا رئاليست اخلاقي تذكار مي دهد كه فهم مناسب روشهايي كه با آنها مشاهدات به نظريه مبدل مي شوند ميان مشاهدات روان شناسي و زيست شناسي با نظريه هاي اخلاقي تفاوتي ندارد. يعني فرايند توجيه نظريه هاي مختلف كه با مدعيات خاص و اصول كلي صورت مي گيرد كاملاَ با بسط نظريه هاي اخلاقي سازگار است. در هر دو مورد احكام به صورت موقت پذيرفته مي شوند و تلاش براي موجه كردن آنها با نظر به اصولي كلي كه آن احكام را تبيين مي سازند صورت مي گيرند. يعني آنچه در اينجا اهميت دارند اصول كلي است و تفاوتي از اين بابت ميان علم و اخلاق موجود نيست.

پاسخ ديگر رئاليسم اخلاقي رد تصوير كلي هرگونه توجيهي است. به نظر آنها چنان مشكلاتي براي توجيه احكام غيراخلاقي وجود دارند كه مي توان گفت مشكل توجيه احكام اخلاقي و غيراخلاقي تفاوتي ماهوي با يكديگر ندارند. يعني همان مشكلاتي كه در احكام اخلاقي براي يافتن مباني اي جدي وجود دارند در كل معرفت ما – و از جمله آن در معرفت علمي – موجود است.

در انتها رئاليست اخلاقي تاكيد مي كند كه مدلهاي درست نظريه اخلاقي نه علم كه منطق و رياضيات هستند و هيچ يك از اين دو نظام براي توجيه خود به تجربه نياز ندارند. بدين جهت اين رئاليستها بر مفهوم پيشيني دست مي گذارند تا مسئله توجيه احكام اخلاقي را حل كنند. به نظر اين دسته ما با تحليل مفهومي مي توانيم به اين توجيه احكام اخلاقي دست يابيم. طبيعي است كه طرح ايده آل اين افراد كاري است كه "مور" با تحليل مفهومي انجام مي دهد هرچند كه همه رئاليسنتهاي اخلاقي شهودگرا نيستند اما قايل بودن به مبنايي عيني براي احكام اخلاقي هرچند كه اين مبنا طبيعي نباشد ميان رئاليستها و شهودگراياني چون "مور" مشترك است. هرچند جوابهاي ديگري هم از سوي رئاليستهاي اخلاقي در باب مناقشات توجيه احكام اخلاقي صورت گرفته و همچنين جوابهايي زياد هم در قبال اين آرا ارائه شده همين كليت تا حدي مي تواند چالش رئاليسم اخلاقي را با بحث توجيه احكام اخلاقي نشان دهد.

رئاليسم اخلاقي و معناشناسي



گفتيم كه رئاليسم اخلاقي ابراز مي دارد واقعيني اخلاقي مستقل از ما وجود دارد و علاوه بر اين ما مي توانيم اين واقعيات را بشناسيم. پاره اي از انتقاداتي ر اكه با نظريه ابراز شده اند مرور كرديم . با اين همه، با گسترش مينيماليسم كه در باب سخن گفتن از صدق و كذب حرف مي زد سنجش مدعيات رئاليسم اخلاقي آسانتر گشت. بر طبق اين نظريه گفتن اينكه مدعايي صادق است چيزي جز بيان مجدد اين مدعا نيست و هيچ تقيدي فراتر از مدعاي اوليه را نصيب گوينده نمي كند. يعني اگر كسي بگويد دروغ گفتن بد است در واقع گفته است اينكه دروغ گفتن بد است گزاره اي درست است. تا اينجا حتي ناشناخت گرايان هم مي پذيرند كه دروغ گفتن بد است و بدين جهت پاره اي از فيلسوفان اخلاق معتقدند اين تقرير جديد از صدق و كذب مي تواند مناقشات ميان رئاليستهاي اخلاقي و رقيبانشان را كاهش دهد. هرچند كه در باب اين مدعا هم اختلاف نظر بسيار است.

نظريه پردازان خطا هم با تقرير مينيماليستي از صدق و كذب مشكل دارند. همانطور كه ذكر آن رفت نظريه پردازان خطا بايد نشان دهند كه هرچند مدعيات اخلاقي بايد صدق و كذب بردار باشند هيچ كدام از آنها اينگونه نيستند . واضح است كه مينيماليستها با نظريه پردازن خطا هم مشكلاتي دارند چرا كه صدق مينيماليستي چنان آسان به دست مي آيد كه هر مدعاي آن را واجد است.

شكي نيست كه ديدگاههاي مينيماليستي عرصه را بر نظريه هاي غيررئاليستي تنگ مي كنند، اما اين بدان معنا نيست تمايز ميان ديدگاههاي رئاليستي و غيررئاليستي كاملاَ از بين مي رود. به طور مثال ،فردي ممكن است اينگونه ادعا كند كه رئاليست بودن در حوزه اي مانند اخلاق اذعان به اين امر است كه كيفياتي مستقل از اخلاق در تبيين آن مدعيات نقشي اساسي دارند در حالي كه يك غيررئاليست معتقد است اين كيفيات چنين نقش مهمي را بر عهده ندارد. طبيعي است كه يك غيررئاليست مي تواند ادله اي براي اثبات وجود اين كيفيات اقامه كند.

ظهور مجدد رئاليسم اخلاقي



به قول جان سرل نيمه دوم قرن بيستم شاهد كمرنگ شدن چندين تمايز بود كه تصور مي شد قطعي و ضروري اند. يكي از اين تمايزها تمايز ميان تحليلي و تركيبي بود كه با حمله كواين آسيببهاي فراواني را به خود ديد و هرچند هم اكنون هم سخن از اين تمايز مي رود تمايزي بس مورد مناقشه است. تمايزي ديگر كه كمرنگ گشت تمايز ميان "است" و "بايد" و "احكام توصيفي" و "توصيه اي" بود. اين تمايز براي چندين قرن در جهان فلسفه انگو – امريكن تسلط داشت اما با چرخش زباني قرن بيستم بخصوص حملاتي كه نحله اكسفورد بدان تمايز وارد كرد اين تمايز كمرنگ گشت. رويه هايي از رئاليسم اخلاقي در دل كمرنگ شدن اين تمايز بهتر و بيشتر توانست مطرح شود. اين نكته اي است كه در بحث از نسبت رئاليسم اخلاقي و توجيه احكام اخلاقي بدان اشارت داشتيم.