بارش باران خراسان رضوی را فرا گرفت/معابر مشهد دچار آبگرفتگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رگبار شدید باران توام با رعد برق و وزش باد شدید عصر پنجشنبه بسیاری از مناطق خراسان رضوی را فرا گرفت و موجب آبگرفتگی و اخلال در تردد بسیاری از معابر شهری مشهد مقدس شد.

رئیس اداره پیش بینی سازمان هواشناسی خراسان رضوی در همین رابطه به مهر گفت: طبق تحلیل نقشه ها و مدل های پیش یابی سامانه فعال در مناطق غرب و جنوب غرب کشور در حال گسترش به نواحی شمال شرق کشور از جمله استان خراسان رضوی است.

یحیی قائنی پور بیان کرد: طی امروز تا ظهر فردا استان تحت تأثیر امواجی از این سامانه، شاهد بارش های رگباری همراه با رعدوبرق خواهد بود که بیشترین حجم بارش ها برای نواحی شمالی استان پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: از بعدازظهر فردا جمعه با استقرار این سامانه جوی بر شدت و میزان بارش ها بطور قابل ملاحظه ای افزوده خواهد شد.

وی گفت: بارش ها بصورت رگبار و رعدوبرق، نواحی مستعد بارش تگرگ توأم با وزش بادگاهاً شدیدپیش بینی شده که آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل های استان را در پی خواهد داشت.

وی افزود: در طی ۲۴ساعت گذشته بیشترین میزان بارندگی از ایستگاه گلمکان به مقدار چهار و یک دهم میلیمتر گزارش شده است.