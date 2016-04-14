بازیکنانم بی انگیزه شده اند/ از نتیجه بازی راضی نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی پس از توقف یک بر یک عصر امروز پنجشنبه تیمش برابر راه آهن ضمن بیان این مطلب افزود: حریف برنامه تدافعی برای این بازی داشت و همین بازی تدافعی به ما اجازه نداد به اهدافی که داشتیم دست پیدا کنیم. مالکیت توپ در اختیار ما بود اما به خاطر یک غافلگیری گل خوردیم.

وی با بیان اینکه از نتیجه این دیدار راضی نیست گفت: ما باید سه امتیاز این دیدار را از آن خود می کردیم اما دفاعی بازی کردن راه آهن این فرصت را از ما گرفت. آنها به فکر یک بازی تدافعی بودند و سعی داشتند که از ضد حملات استفاده کنند.

گل محمدی در مورد دلایل نتایج هفته های اخیر تیمش و اینکه نتوانسته نتایج لازم را بگیرد گفت: تیم ما درگیر سه جام است و به همین خاطر بازیکنانم کمی بی انگیزه هستند. باید از نظر روحی و روانی با آنها کار کنیم تا انگیزه حضور در مسابقات را داشته باشند. بازیکنانم فکر می کنند چون در فینال جام حذفی هستیم قهرمان می شویم.گل محمدی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم در بازیهای باقی مانده بازیکنانم با انگیزه بیشتری به میدان بروند و به امتیازات مورد نظر دست پیدا کنند.