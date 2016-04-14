آب آشامیدنی ۴۵ روستای پلدختر قطع است/ ۱۱ روستای کوهدشت آب ندارند

علیرضا کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قطع بودن آب آشامیدنی ۴۵ روستای شهرستان پلدختر در اثر وقوع سیلاب اظهار داشت: در حال حاضر این روستاها به وسیله تانکر آبرسانی می شوند.

وی با بیان اینکه در مجموع از ابتدای وقوع سیلاب در استان ۱۴۰ روستای لرستان دچار مشکل در رابطه با تامین آب آشامیدنی شدند عنوان کرد: با اقدامات صورت گرفته توانستیم مشکل قطعی آب ۵۶ روستای استان را رفع کنیم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان با این اینکه در حال حاضر تاسیسات آبرسانی ۴۵ روستای پلدختر در اثر سیلاب قطع شده است گفت: هم اکنون خط انتقال آب دو مجتمع آبرسانی شهرستان پلدختر به زیر سیلاب رفته و تا کنون به دلیل اینکه آب در این مناطق فروکش نکرده نتوانسته ایم مشکل آب آشامیدنی این روستاها را رفع کنیم.

کاکاوند همچنین از قطع شدن آب ۱۱ روستای کوهدشت خبر داد و گفت: در حال حاضر کار آبرسانی به این روستاها نیز از طریق تانکر صورت می گیرد.