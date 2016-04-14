قول مساعد فدراسیون والیبال برای میزبانی اردبیل در مسابقات جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ضیائی عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از عملیات تجهیز سالن رضازاده اردبیل در خصوص تعیین تکلیف میزبانی استان اردبیل برای مسابقات آسیایی والیبال تصریح کرد: هنوز در این خصوص نتیجه قطعی اعلام نشده است.
وی افزود: میزبانی استان اردبیل برای این مسابقات استقبال میشود و با این وجود قطعیت در میزبانی مستلزم تائید تیم بازرسی است که به تمامی جوانب از جمله محل اقامت تیم ها، وضعیت سالن و نحوه استقبال از تیم ها توجه دارند.
نایبرئیس فدراسیون والیبال با تأکید به اینکه در نهایت میزبانی یکی از مسابقات بینالمللی به اردبیل سپرده میشود، متذکر شد: علاوه بر این صحبتهایی در خصوص برگزاری اردوهای تیم ملی در این استان شده است.
ضیائی این مهم که میزبانی نهایی اردبیل مختص به کدام بازیها و در چه زمانی خواهد بود، اضافه کرد: در آینده نزدیک نظر قطعی فدراسیون اعلام میشود.
وی والیبال استان طی سالهای اخیر را رو به رشد خواند و تأکید کرد: هیئت والیبال در سالهای اخیر به کارهای زیربنایی و اصولی توجه داشته است.
به گفته نایبرئیس فدراسیون والیبال به دلیل اینکه خوراک اصلی فدراسیون استانها و شهرستانها هستند، ارتقا فعالیت هیئتهای ورزشی تأثیر مستقیم در عملکرد فدراسیون دارد.
در این بازدید رئیس هیئت والیبال استان اردبیل نیز به رشد مطلوب ورزش والیبال در استان اشاره کرد و گفت: ما در افزایش تعداد بیمهشدهها در سال ۹۳ رتبه اول و در سال ۹۴ رتبه دوم را کسب کردیم.
نادر فلاحی تصریح کرد: علاوه بر توسعه ورزش همگانی در بخش قهرمانی به تیم داری توجه شده و در نظر داریم امسال روی استعدادیابی تمرکز کنیم.
وی از دیگر برنامههای سال جاری هیئت را شرکت در مسابقات زیرگروه برشمرد و تأکید کرد: در عین حال به دنبال جذب اسپانسر برای این رشته ورزشی هستیم.
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