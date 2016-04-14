به گزارش خبرنگار مهر، عبدالصاحب طهماسبی در جمع خبرنگاران گفت: شهر ایلام هیچ مشکلی در خصوص بروز سیل ندارد و تنها شهرهای جنوبی ایلام به ویژه دهلران در معرض سیل قرار گرفته است.
وی افزود: نیروهای سپاه در شهرستان دهلران به کمک آسیبدیدگان از سیل رفتند و تا این لحظه مشکل حادی وجود نداشته است.
وی ادامه داد: سپاه ایلام و گروههای جهادی برای امدادرسانی احتمالی به سیلزدگان مناطق مختلف استان ایلام در آمادهباش کامل هستند تا در صورت نیاز وارد عرصه شوند.
طهماسبی اضافه کرد: تعدادی از همشهریان در مناطق مختلف استان ایلام دچار حادثه و گرفتار شدن در سیل شدند که سپاه با کمک دیگر نهادهای متولی وارد عرصه شده است.
جانشین فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام تصریح کرد: طبق بررسیهای انجام شده و گزارشات دریافتی مشکل خاصی در استان ایلام روی نداده و سیل خسارت چندانی در ایلام نداشته است.
نظر شما