۲۷ فروردین ۱۳۹۵، ۰:۵۶

باند شرارت در چابهار سیستان و بلوچستان منهدم شد

زاهدان-فرمانده انتظامی چابهار گفت: انجام چند عمليات پليسی با همكاری خوب مردم در روزهای گذشته سبب انهدام يك باند شرارت و ناامنی، دستگيری هشت سارق مسلح و كشف يك قبضه سلاح و مقداری فشنگ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان، سرهنگ محمد نوربخش در این باره اظهار داشت: متاسفانه تعدادی از سارقان مسلح در اين شهرستان با سرقت اشياء مانند تلفن همراه، خودرو و موتورسيكلت؛ چندين شهروند چابهاری را كشته و يا زخمی كرده اند.

وی از همكاری خوب مردم با پليس قدردانی كرد و افزود: در این راستا با همکاری خوب مردم و پلیس، طی انجام چند عمليات در روزهای گذشته، يك باند شرارت و ناامنی منهدم و هشت سارق مسلح همراه با يك قبضه سلاح و مقداری فشنگ دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی چابهار بیان کرد: ماموران انتظامی حافظ امنيت و آرامش و در كنار شهروندان هستند و انتظار داريم در صورت وقوع جرائم سريعا به پليس ۱۱۰ اعلام تا اقدامات لازم انجام شود.

