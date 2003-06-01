سردار قاليباف: ما در كنار افزايش آگا هي ها، مهارت جوانانمان را بالا نبرده ايم

سردار قاليباف در گفتگو با خبر نگار خبر گزاري مهر، ضمن بيان اين مطلب ، افزود: ما اگر مهارت ها را در جوان ها توام با آگاهي ها بالا ببريم، قطعا هيچ مشكلي پيش نمي آيد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه اثرات مثبت و منفي كاربرد اينترنت در بين جوانان چيست؟ گفت: ما نمي توانيم از تكنولوژي فرار كنيم و لازمه جامعه امروز و ارتباط با دنيا و پيشرفت است ، ولي اگر زير ساخت هايش را به درستي جايگزين و پياده نكنيم و در واقع به صورت لجام گسيخته وارد سازمان بشود، ما حتما دچار مشكلات زيادي خواهيم شد.

به طور مثال آماري كه ما در مورد استفاده اينترنت در ديگر كشور ها از مجموعه سايت ها گرفتيم حاكي از اين است كه حدود 5/1 درصد سايت ها ، سايتهاي مستهجن بودند و بقيه سايت ها در بخش هاي ديگر قابل استفاده بودند، اما وقتي كه نوبت به كشور خودمان مي رسد و استفاده هاي خودمان را كنترل مي كنيم، مي بينيم ماهيت و نوع استفاده از سايت ها كاملا با جاهاي ديگر متفاوت است.

وي در ادامه اين مطلب افزود: اين مشكلات به خاطر اين است كه ما زير ساخت هاي حقوقي ، زير ساخت هاي اجتماعي، زير ساخت هاي تجاري و در واقع زير ساخت هاي صنعتي كار و تكنولوژي را پيش بيني نكرديم و طبيعتا دچار مشكل هستيم. من فكر مي كنم اگر زير ساخت ها را فراهم كنيم، ديگر در اين زمينه مشكلي نداشته باشيم.

سردار قاليباف در ادامه اين گفتگو در مورد راهكارهاي زير ساختي گفت: ما در جامعه دچار يك مشكل جدي هستيم، جامعه ما آگاهي اش به سرعت بالا رفته است ، البته در تمام دنيا به همين شكل است. يعني جوان امروز ما ، ميزان آگاهي كه دراين سن دارد ، با زماني كه ما در اين سن بوديم كاملا متفاوت است.

وي افزود: ما كه نمي توانيم مانع رشد آگاهي ها شويم و برعكس رشد جامعه به اين بستگي دارد كه آگاهي ها مرتبا افزايش يابد. اما ما در كنار بالا رفتن آگاهي ها مهارت جوان هايمان را بالا نبرده ايم و ضعف ما در اين بخش است. ما اگر مهارت ها را در جوان ها توام با آگاهي ها بالا ببريم قطعا هيچ خطري پيش نمي آيد.



