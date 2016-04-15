مدارس شهرهای هم مسیر کارون برای اسکان آماده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زاده صبح جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به آماده باش کامل نیروهای آموزش و پرورش در استان اظهار کرد: نیروهای آموزش و پرورش همچنین در مدارس روستایی شهرهای دزفول، شوش، اندیمشک، باوی، آبادان و دیگر مناطق در معرض خطر استان آمادگی کامل را دارند.

وی افزود: تاکنون حدود دو هزار نفر در مجتمع ورزشی شهید ناحی دزفول و ۱۵۰ نفر در مدارس شهر امام (از شهرهای اقماری دزفول) اسکان داده شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با تأکید بر اینکه هیچ مدرسه ای در جریان جاری شدن سیل آسیب ندیده بیان کرد: طبق گزارش های رسیده از شهرهای مختلف شرایط تحت کنترل ستاد بحران است و تنها در دزفول عشایر اطراف رودخانه دچار مشکل شده اند که در مجتمع ورزشی ناحی آموزش و پرورش اشکان داده شدند.

تقی زاده در ارتباط با شهرستان شوش گفت: در شهرستان شوش نیز مدارسی برای اسکان در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: مدیران مدارس در روستاها و نیروهای حراست به همراه سرایداران و نگهبانان مدارس ضمن حفاظت فیزیکی مدارس با عوامل ستاد بحران، فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها برای اسکان روستاییان سیل زده همکاری دارند و حتی تعدادی از آنها تا پاسی از شب گذشته در حال خدمت رسانی و نصب چادر برای سیل زدگان بودند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان در خصوص تعطیلی مدارس در روز شنبه گفت: در مورد تعطیلی مدارس در روز شنبه تصمیم گیری به ستاد بحران و ادامه شرایط آب و هوایی استان بستگی دارد.