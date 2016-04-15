۲۷ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۲۷

مدیرکل آموزش وپرورش خوزستان:

مدارس شهرهای هم مسیر کارون برای اسکان آماده شدند

اهواز ـ مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان از آمادگی مدارس روستایی و شهری هم مسیر کارون برای اسکان سیل زدگان احتمالی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زاده صبح جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به آماده باش کامل نیروهای آموزش و پرورش در استان اظهار کرد: نیروهای آموزش و پرورش همچنین در مدارس روستایی شهرهای دزفول، شوش، اندیمشک، باوی، آبادان و دیگر مناطق در معرض خطر استان آمادگی کامل را دارند.

وی افزود: تاکنون حدود دو هزار نفر در مجتمع ورزشی شهید ناحی دزفول و ۱۵۰ نفر در مدارس شهر امام (از شهرهای اقماری دزفول) اسکان داده شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با تأکید بر اینکه هیچ مدرسه ای در جریان جاری شدن سیل آسیب ندیده بیان کرد: طبق گزارش های رسیده از شهرهای مختلف شرایط تحت کنترل ستاد بحران است و تنها در دزفول عشایر اطراف رودخانه دچار مشکل شده اند که در مجتمع ورزشی ناحی آموزش و پرورش اشکان داده شدند.

تقی زاده در ارتباط با شهرستان شوش گفت: در شهرستان شوش نیز مدارسی برای اسکان در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: مدیران مدارس در روستاها و نیروهای حراست به همراه سرایداران و نگهبانان مدارس ضمن حفاظت فیزیکی مدارس با عوامل ستاد بحران، فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها برای اسکان روستاییان سیل زده همکاری دارند و حتی تعدادی از آنها تا پاسی از شب گذشته در حال خدمت رسانی و نصب چادر برای سیل زدگان بودند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان در خصوص تعطیلی مدارس در روز شنبه گفت: در مورد تعطیلی مدارس در روز شنبه تصمیم گیری به ستاد بحران و ادامه شرایط آب و هوایی استان بستگی دارد.

