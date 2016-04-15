آغاز اعزام مستمری بگیران به مشهد مقدس از اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید تقی نوربخش در دیدار روسای کانون های بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی سراسر کشور، با بیان اینکه سال ۹۴ سال سختی از نظر اقتصادی برای دولت و همچنین سازمان تامین اجتماعی بود، گفت: درآمدهای نفتی و مالیات کاهش و فشارهای استکبار جهانی افزایش یافته بود و در مقابل مطالبات به حق اقتصادی و اجتماعی مردم رشد پیدا نموده بود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: بودجه سال گذشته این سازمان ۵۹ هزار میلیارد تومان بود که معادل یک سوم بودجه کل کشور است.

نوربخش افزود: سازمان تامین اجتماعی با ابزارهای مختلف مالی مانند مازاد وصولی، فعالیت های اقتصادی، وصول برخی مطالبات معوقه و صرفه جویی های اقتصادی، منابع مالی را وصول و برای پرداخت مستمری، ارائه درمان وسایر تعهدات هزینه کرد.

وی به پرداخت های اسفند ماه گذشته این سازمان اشاره کرد و گفت: در این ماه ۶۲۰۰ میلیارد تومان پرداختی داشتیم که شامل ۳ هزار میلیارد تومان مستمری و بیمه بیکاری، ۱۵۲۰ میلیارد عیدی مستمری بگیران و ۳۵۰میلیارد تومان درمان مستقیم و مابقی خرید درمان بود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه تجهیز منابع در این سازمان کار بزرگی است، گفت: تصویب برنامه راهبردی ۵ساله از دیگر اقدامات مهم این سازمان در سال ۹۴ بود.

نوربخش افزود: برنامه راهبردی سازمان تامین اجتماعی با مشارکت متخصصان و اساتید دانشگاه تهیه شد که بر اساس آن بودجه سال ۹۵ این سازمان تنظیم شد.

وی تغییر ادبیات ارکان کشور نسبت به سازمان تامین اجتماعی را از دیگر اقدامات مهم مدیریت فعلی دانست که با همکاری شرکای اجتماعی انجام شد و اظهار داشت: در حال حاضر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منابع و مصارف سازمان حساس هستند و از منافع بیمه شدگان دفاع می کنند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه تعامل با قوه قضائیه نیز بسیار مناسب است تصریح کرد: کاهش پرونده های این سازمان در دیوان عدالت اداری نمود این روابط خوب است.

نوربخش گفت: دولت نیز با وجود مشکلات اقتصادی برای پرداخت بدهی ها به سازمان تامین اجتماعی تلاش می کند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، پرداخت متمرکز حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان را از اقدامات مورد توجه در سال گذشته عنوان و خاطر نشان کرد: این کار با همکاری بازنشستگان انجام شد تا عدالت در پرداخت رعایت شود.

نوربخش به پرداخت های سازمان تامین اجتماعی به مراکز طرف قرار داد این سازمان نیز اشاره کرد و گفت: این پرداخت ها در حال حاضر به روز است و بانک رفاه ۶۰درصد هزینه ها را به هنگام وصول اسناد پرداخت و مابقی بعد از بررسی سازمان پرداخت می شود و در حال حاضر می توان گفت سازمان به هیچ بیمارستان دولتی و خصوصی بدهکار نیست.

وی توسعه و تجهیز مراکز درمانی و اجرای سیستم HIS را از برنامه های مهم تامین اجتماعی در حوزه درمان در سال ۹۴ اعلام کرد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، پیاده سازی سیستم هیات امنایی در ۱۰بیمارستان ملکی، افتتاح بیمارستان های ایلام، اهواز و آغاز ساخت بیمارستان های شیراز، تبریز و یزد را از پروژه های سال جاری این سازمان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه تامین اجتماعی در کشور تنها سازمان درآمد - هزینه ای است، گفت: این سازمان باید منابع را وصول و سپس هزینه کند و از این رو مدیریت منابع و مصارف در این سازمان بسیار مهم است.

نوربخش در خصوص افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۹۵ گفت: قطعاً این افزایش از میزان نرخ تورم بیشتر خواهد بود.

وی طب سالمندی را از موارد قابل تامل کشور دانست و گفت: توجه به این علم موجب کاهش هزینه ها و پیشگیری از بیماری ها در قشر بازنشسته و سالمند می شود.