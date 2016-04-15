آخرین تصاویر از ورزشگاه آزادی چند ساعت قبل از دربی هشتاد و دوم

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که چند ساعتی تا آغاز این دیدار باقی مانده است تماشاگران دو تیم با حضور در ورزشگاه آزادی به تشویق تیم های مورد علاقه خود و کری خوانی برای حریف می پردازند. خیلی هم درحال ورود به ورزشگاه هستند.
دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس که هشتاد و دومین دیدار این دو تیم محسوب می شود ساعت 17 امروز جمعه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که چند ساعتی تا آغاز این دیدار باقی مانده است تماشاگران دو تیم با حضور در ورزشگاه آزادی به تشویق تیم های مورد علاقه خود و کری خوانی برای حریف می پردازند. خیلی هم درحال ورود به ورزشگاه هستند.
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