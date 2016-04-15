احقاق حقوق ملت فلسطین پایه اصلی ثبات در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، حجتالاسلام و المسلمین حسن روحانی عصر پنجشنبه به وقت محلی و در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، در دیدار «محمد یوسف کلا» معاون رییس جمهور اندونزی با وی، با اشاره به اینکه امروز شاهد دوران جدیدی در روابط خوب دو کشور هستیم، خاطرنشان کرد: رایزنی و رفت و آمد مقامات و مسئولان ایران و اندونزی، مناسبات دوجانبه را تسریع میکند و امیدواریم در حوزه همکاریهای اقتصادی، گام های جدی و تازهای از سوی دو کشور برداشته شود.
وی با اشاره به مذاکرات سال گذشته روسای جمهوری ایران و اندونزی در جاکارتا و رایزنی در زمینه طرحها و همکاریهای متعدد میان دو کشور، اظهار داشت: امروز با برداشته شدن تحریمها و برقراری ارتباطات بانکی، بستر لازم برای ایجاد یک تحرک و جهش در همکاریهای اقتصادی دو کشور فراهم شده که باید با استفاده از ظرفیتها و پتانسیلها، از این فرصت برای توسعه روابط در همه عرصهها استفاده کنیم.
روحانی با اشاره به اینکه ایران و اندونزی در زمینههای گوناگون از جمله انرژی و صنایع، گردشگری، همکاریهای علمی، فرهنگی و تحقیقاتی پتانسیلهای فراوانی برای گسترش همکاریها با یکدیگر دارند، بر ضرورت فراهم کردن شرایط مناسب برای ارتباط بهتر بخشهای خصوصی دو کشور با یکدیگر تأکید کرد.
رئیس جمهور با تقدیر از تلاشهای اندونزی برای احقاق حقوق ملت فلسطین، این مسأله را ضرورت و پایه اصلی ثبات در منطقه دانست و اظهار داشت: همکاری ایران و اندونزی در حل و فصل مسایل منطقهای، مبارزه با افراطیگری و تروریسم که معضلی برای اسلام و جهان شده است، بسیار تأثیرگذار و مهم خواهد بود.
وی افزود: تلاش برخی کشورهای غربی برای ایجاد گروههای تروریستی و استفاده از آنها در راستای اهداف سیاسی، امروز به تهدیدی علیه خودشان تبدیل شده و متأسفانه با وجود این تجربه، برخی کشورهای منطقه نیز در صدد استفاده ابزاری از تروریسم برآمدهاند.
بر اساس این گزارش، محمد یوسف کلا معاون رییس جمهور اندونزی نیز در این دیدار موفقیت جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات با ۱+۵ و رفع تحریمها را تبریک گفت و افزود: موفقیت ایران این امکان را بوجود آورده تا از ظرفیتهای بزرگ همکاری با ایران در راستای تقویت روابط همه جانبه میان دو کشور استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه جاکارتا و تهران همواره حامی روابط صلحآمیز و همکاری میان کشورهای اسلامی بوده اند، گفت: دو کشور بر مبارزه ریشهای و فرهنگی با افراطیگری و تروریسم تأکید دارند و کشورهای بزرگ اسلامی و سازمانهایی نظیر سازمان همکاری اسلامی باید در این زمینه فعالتر عمل کند.
یوسف کلا همچنین بر ضرورت توسعه همکاریها و سرمایهگذاریهای مشترک میان دو کشور در بخشهای مختلف از جمله انرژی و همکاریهای آموزشی و فرهنگی تأکید کرد.
وی در پایان از دیدار رییس جمهوری اندونزی از کشورمان در آینده نزدیک خبر داد.
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