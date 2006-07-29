نشان افتخار بريتانيا به 16 مسلمان اعطا شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مسلم نيوز، جعفر ميرزا رئيس هيئت مديره كالج منطقه اي كمبريج پس از مراسم دريافت نشان (the Order of British Empire ) از دريافت آن ابراز مسرت كرد.

چهار شخصيت مسلمان نشان OBE و 12 نفر از آنها جايزه MBE را به نشانه قدرداني از سهم آنها در آموزش ، اشتغال و بهداشت دريافت كردند.

سالم اصغر كيدوي رئيس اجراي برنامه حمايت از اشتغال اقليتهاي قومي كه نشان OBE را دريافت كرد ضمن ابراز مسرت و افتخار خود از دريافت چنين نشان عالي مرتبه اي گفت: افرادي كه به واقع شايستگي دريافت اين نشان را داشتند اعضاي گروه من در برنامه حمايت از اشتغال اقليتهاي قومي هستند.

اين جوايز طي مراسمي كه دو بار در سال در بريتانيا توسط ملكه برگزار شده، به افرادي كه خدمات مختلف و ارزشمندي داشته اند، اعطا مي شود .

قسمت اعظم اين جواير به افرادي تعلق مي گيرد كه خدمات خود را به جوامع محلي ارائه مي كنند و معمولا اين اقدام را به صورت داوطلبانه انجام مي دهند.

بشير احمد از دريافت كنندگان جايزه MBE بود كه به علت سهم خود در توسعه جنبشهاي نظارتي مورد قدرداني قرار گرفت.

زنان مسلمان نيز به علت اقدامات شايسته خود در جامعه بريتانيا با دريافت اين دو نشان مورد تقدير قرار گرفتند.

