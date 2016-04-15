به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه‌های امروز نمازجمعه ابرکوه با گرامیداشت روز ارتش و نیروی زمینی اظهار داشت: به لطف خدا جایگاه ارتش و نیروهای مسلح در کشور ما جایگاه اقتدار است.

وی افزود: دشمن زبون‌تر از آن است که بخواهد به هر بهانه به کشورمان حمله کند زیرا پیشاپیش پاسخ خود را گرفته است ولی رجزخوانی و تهدید را در دستور کار خود دارد.

حسینی ادامه داد: کشور باید ارتش و نیروهای مسلح دارای قدرت دفاعی بالا به ویژه در مسئله موشکی داشته باشد تا تهدیدات دشمن بی‌اثر بماند.

خطیب جمعه ابرکوه گفت: جمهوری اسلامی برای هیچ حکومتی جز اسرائیل نه تهدید و نه تهدیدگر است و اما اگر ظلم نمی‌کند، زیر بار ظلم هم نمی‌رود و به لطف خدا، ملت ما تهدید پذیر نیست و در سایه حصار مستحکم نیروهای مسلح و با تقویت توان دفاعی، دشمن را از زیاده‌خواهی‌های خود پشیمان و منصرف خواهد کرد.

وی تأکید کرد: ارتش، سپاه، نیروی هوایی و زمینی باید اقتدار دفاعی متناسب با آرمان‌ها را داشته باشند که از جمله آنها، موشک‌های بالستیک و دوربرد و پهبادها است که می‌خواهند ما این امکانات را نداشته باشیم و حتی اگر تهدید هم نباشد، قرآن به ما گفته است که آمادگی دفاعی داشته باشیم و آمریکای‌ها می‌گویند نداشته باشیم تا بتوانند به ما زور بگویند و با وقاحت تمام، هر روز به بهانه‌ای ما را تهدید نظامی کنند.

حسینی خاطرنشان کرد: این لاف زدن‌ها کارساز نیست و به فرموده رهبر معظم انقلاب، اینها حرفی ابلهانه می‌زنند.