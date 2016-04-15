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۲۷ فروردین ۱۳۹۵، ۱۶:۰۳

امام ‌جمعه ابرکوه:

جمهوری اسلامی تنها برای اسراییل غاصب خطر به ‌حساب می‌آید

جمهوری اسلامی تنها برای اسراییل غاصب خطر به ‌حساب می‌آید

یزدـ امام ‌جمعه ابرکوه گفت: جمهوری اسلامی جز برای اسرائیل غاصب، برای هیچ کشوری در جهان تهدید به ‌حساب نمی‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه‌های امروز نمازجمعه ابرکوه با گرامیداشت روز ارتش و نیروی زمینی اظهار داشت: به لطف خدا جایگاه ارتش و نیروهای مسلح در کشور ما جایگاه اقتدار است.

وی افزود: دشمن زبون‌تر از آن است که بخواهد به هر بهانه به کشورمان حمله کند زیرا پیشاپیش پاسخ خود را گرفته است ولی رجزخوانی و تهدید را در دستور کار خود دارد.

حسینی ادامه داد: کشور باید ارتش و نیروهای مسلح دارای قدرت دفاعی بالا به ویژه در مسئله موشکی داشته باشد تا تهدیدات دشمن بی‌اثر بماند.

خطیب جمعه ابرکوه گفت: جمهوری اسلامی برای هیچ حکومتی جز اسرائیل نه تهدید و نه تهدیدگر است و اما اگر ظلم نمی‌کند، زیر بار ظلم هم نمی‌رود و به لطف خدا، ملت ما تهدید پذیر نیست و در سایه حصار مستحکم نیروهای مسلح و با تقویت توان دفاعی، دشمن را از زیاده‌خواهی‌های خود پشیمان و منصرف خواهد کرد.

وی تأکید کرد: ارتش، سپاه، نیروی هوایی و زمینی باید اقتدار دفاعی متناسب با آرمان‌ها را داشته باشند که از جمله آنها، موشک‌های بالستیک و دوربرد و پهبادها است که می‌خواهند ما این امکانات را نداشته باشیم و حتی اگر تهدید هم نباشد، قرآن به ما گفته است که آمادگی دفاعی داشته باشیم و آمریکای‌ها می‌گویند نداشته باشیم تا بتوانند به ما زور بگویند و با وقاحت تمام، هر روز به بهانه‌ای ما را تهدید نظامی کنند.

حسینی خاطرنشان کرد: این لاف زدن‌ها کارساز نیست و به  فرموده رهبر معظم انقلاب، اینها حرفی ابلهانه می‌زنند.

کد مطلب 3599280

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