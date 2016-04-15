سیلاب ۱۹۸ نفر در فارس را گرفتار کرد/ امدادرسانی هلال احمر

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران در استان فارس که طی دو روز گذشته در برخی از نقاط استان آغاز شده بود منجر به گرفتاری ۱۹۸ نفر در سطح استان شد.

این افراد که بیشتر از عشایر کوچ رو بودند در برخی از نقاط استان به ویژه سپیدان و نورآباد گرفتار شده که در نهایت با امدادرسانی جمعیت هلال احمر استان وسایل گرمایشی و... در اختیارشان گذاشته شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر از امدادرسانی به ۱۹۸ تن حادثه دیده این استان خبر داد و بیان کرد: بارش باران در برخی از نقاط استان از جمله سپیدان، نورآباد، کازرون و ... شدید بوده از این رو امداد رسانی به خانوارهای عشایری کوچ رو و منازل مسکونی شهری گرفتار در سیل و آبگرفتگی در استان از روز سه شنبه ۲۴ فروردین ماه جاری آغاز شده است.

فیض اله جعفری گفت: جمعیت هلال احمر شهرستانهای سپیدان، خرامه، ممسنی و اقلید در مجموع به ۳۵ خانوار عشایری کوچ رو و ۱۷۶ حادثه دیده امداد رسانی کردند.

وی از امدادرسانی به یک خانوار شهری چهار نفره در جهرم طی جریان بارندگی های خبرداد و افزود: نجاتگران جمعیت هلال احمر آباده نیز با حضور در منطقه کوه سیاه خسرو شیرین چهار خودرو گرفتار در گل و لای را رهاسازی و به ۱۸ تن خدمات امدادی ارائه کردند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر فارس اضافه کرد: نجاتگران جمعیت هلال احمر فارس تا ظهر روز جمعه ۲۷ فروردین ماه، ۴۵ تخته پتو و ۱۲۵ کیلو نایلون پوششی در اختیار حادثه دیدگان قرار داده اند.

وی گفت: علاوه بر این خدمات امدادی، بیش از ۹۰ قوطی کنسروجات و ۲ دستگاه چادر امدادی بین حادثه دیدگان توزیع شد.

جعفری در خصوص یک حادثه دیگر در قلات نیز بیان کرد: یک نفر در ارتفاعات قلات گرفتار شده بود که بلافاصله درخواست بالگرد شد اما پس از دقایقی تیم کوهستان شیراز موفق به نجات این فرد شد.

وی گفت: با توجه به اعلام سازمان هواشناسی و ستاد بحران مبنی بر احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی تمامی پرسنل و تیمهای امدادی هلال احمر استان آماده‌باش هستند.

خروج سیستم بارشی از فارس

مدیرکل هواشناسی استان فارس نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: بارش باران طی دو روز گذشته در نقاط مختلف استان آغاز شده و با توجه به آمادگی گه از قبل وجود داشت مشکل خاصی ایجاد نشد.

عبدالکریم جامعی افزود: بر اساس نقشه های هواشناسی سیستم بارش عصر امروز از استان فارس خارج می شود.

وی گفت: طی این مدت بیشترین بارندگی مربوط به اردکان با ۴۸ میلیمتر و کمترین مربوط به لارستان با نیم میلیمتر است.

مدیرکل هواشناسی فارس تاکید کرد: در دیگر نقاط استان از جمله کازرون، جهرم و شیراز نیز شاهد بارشهای مناسبی بوده ایم.