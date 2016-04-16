تخصیص دو درصد بودجه نفت و گاز به کشاورزی فارس

محمد مهدی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: این بودجه که ۱۰ میلیارد تومان است در حوزه کشاورزی به طور کامل تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: علاوه بر این ۵۰ درصد از اعتبارات خشکسالی که حدود هشت میلیارد تومان است در حوزه کشاورزی تخصیص یافته است.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان فارس افزود: این اعتبارات به حوزه آب و خاک و همچنین تغییر الگوی کشت تخصیص می یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون تغییر الگوی کشت در سطح استان فارس بیان کرد: طی چند سال گذشته به دلیل خشکسالی هایی که گریبانگیر استان بود اقدامات زیادی برای تغییر الگوی کشت انجام شد.

قاسمی افزود: در این راستا آبیاری نوین در سطح استان جایگزین آبیاری های سنتی شد به گونه ای که در حال حاضر ۱۸ هزار هکتار در سطح فارس به صورت آبیاری تحت فشار آبیاری می شوند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه استان فارس در این حوزه اول است، بیان کرد: البته در صورت تخصیص اعتبار در حوزه آبیاری تحت فشار این طرح در دیگر اراضی که با سرعت بیشتری پیگیری می شود.

وی در ادامه سخنان خود پیرامون وضعیت کشت گلخانه ای در استان فارس گفت: متاسفانه استان فارس در حوزه گلخانه‌ای بسیار عقب مانده و طی چند سال گذشته هیچ گونه رشدی نداشته است.

قاسمی با اشاره به اینکه در حال حاضر مساحت گلخانه‌های فارس فقط ۱۳۰ هکتار است، افزود: این رقم باید تا پایان برنامه ششم توسعه به هفت هزار هکتار برسد از این رو جهاد کشاورزی فارس برای تحقق این امر عزم جدی دارد.

وی ادامه داد: در سال جاری این موضوع به جد در سطح استان پیگیری می شود.

قاسمی در خصوص مزایای استفاده از کشت گلخانه ای افزود: میزان تولید محصولات کشاورزی به روش گلخانه‌ای در مقایسه با روش معمولی پنج برابر است.

رییس جهادکشاورزی فارس اظهار داشت: در مصرف آب به میزان یک سوم صرفه جویی می‌شود و امکان تولید محصول در تمام فصل‌های سال، استفاده بهینه از منابع آبی موجود و فراهم شدن فرصت شغلی برای جوانان و دانش آموختگان رشته کشاورزی از مزایای روش کشت گلخانه‌ای است.

