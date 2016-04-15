۹۰ میلیون مترمکعب آب پشت سدهای لرستان ذخیره شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی امید سیفی عصر جمعه در جلسه ستاد حوادث لرستان اظهار داشت: متوسط بارندگی استان ۸۰۸ میلی متر بوده که نسبت سال گذشته ۷۶ درصد و نسبت به بلندمدت ۷۲ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه طبق آمار ما بیشترین نقطه بارندگی سپیددشت با هزار و ۳۹۴ میلی متر بارندگی بوده است، عنوان کرد: بیشترین بارندگی مربوط به نورآباد با ۸۹۳ میلی متر و کمترین بارندگی مربوط به الیگودرز با ۳۹۴ میلی متر بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان با بیان اینکه ۳۰ میلیون متر آب پشت سد ایوشان و ورودی به این سد ۱۴ مترمکعب در ثانیه است، ادامه داد: سد مروک ۳۶ میلیون مترمکعب آب و شش مترمکعب در ثانیه ورودی، سد خان آباد الیگودرز ۱۲ میلیون مترمکعب در حال حاضر آب پشت سد داشته و ورودی آن ۱.۵ مترمکعب در ثانیه، همچنین حوضیان هشت میلیون مترمکعب آب پشت سد بوده و ورودی آن ۱.۲ مترمکعب در ثانیه است.

سیفی با بیان اینکه پشت سد هاله کوهدشت سه میلیون مترمکعب آب جمع شده و ورودی آن یک متر مکعب در ثانیه است، تصریح کرد: در پشت سد کزنار الیگودرز یک میلیون مترمکعب آب جمع شده که از دیشب سرریز کرده است.

وی با بیان اینکه دبی رودخانه خرم آباد در خود شهر ۲۰۰ مترمکعب بر ثانیه و در محل ویسیان ۴۰۰ مترمکعب بر ثانیه است، افزود: همچنین دبی رودخانه بادآور در نورآباد ۱۶۰ مترمکعب برثانیه، دبی مادیان رود ۷۰ مترمکعب بر ثانیه و کشکان در محل افرینه هزار و ۷۰۰ مترمکعب بر ثانیه است.