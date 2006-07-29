سوئيسي ها تجاوزات صهيونيست ها در لبنان را محكوم كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، خبرنگار آژانس اي تي اس سوئيس اعلام كرد : تظاهركنندگان پرچم هايي با خود حمل مي كردند كه بر روي آن نوشته شده بود هيچ كس از اين جنگ پيروز بيرون نخواهد آمد .

به گفته پليس سوئيس، بيش از سه هزار نفر در اين تظاهرات ضد اسرائيلي شركت داشتند اما سازماندهندگان اين تظاهرات اعم از انجمن در راه سوئيس ، حزب سبز ، حزب كار و انجمن زمين بشر و 30 انجمن ديگر دستكم حضور 4 هزار نفر را دراين تظاهرات تاييد كردند.

شركت كنندگان از مقامات دولت سوئيس خواستند همكاري نظامي خود را با ارتش اشغالگر قدس و صنايع جنگي اسرائيل و كشورهاي ديگر منطقه خاورميانه به حال تعليق در آورد.

تظاهركنندگان همچنين خواستار توقف خشونت و حملات عليه شهروندان در لبنان و سرزمين هاي فلسطيني شدند و بر ضرورت گفتگو براي حل بحران تاكيد كردند.

ارتش رژيم صهيونيستي از 21تيرماه حمله وسيع هوايي و زميني و دريايي خود به خاك لبنان را آغاز و با انهدام بخش عظيمي از تاسيسات زيربنايي اين كشور بيش از 300 شهروند لبناني را شهيد، صدها نفررا زخمي و نيم ميليون نفر را آواره كرده است و مبارزان حزب الله لبنان نيز در پاسخ به اين جنايت هاي شهرك ها و شهرهاي فلسطين اشغالي را آماج حملات موشكي خود قرار داده اند كه تلفات و خسارتهايي به صهيونيست ها وارد شده است.