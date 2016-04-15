سیل و تگرگ اشک کشاورزان دهلرانی را در آورد/بدهکاری تنها ثمر زمین

خبرگزاری مهر-گروه استان ها- مجتبی کاور: سالها بود که خشکسالی رمق کشاورزی و کشاورزان را گرفته بود و زمین ها تشنه آب و کشاورزان هم به دنبال لقمه نان برای خانواده های خود بودند ولی متاسفانه خشکسالی های یک دهه اخیر باعث شده که نه زمین های کشاورزی سیر آب شوند و نه کشاورزان محصولی برداشت کنند.

قصه تلخ کشاورزی سالهای اخیر در کشور به خصوص شهرستان دهلران که قطب کشاورزی استان ایلام است باعث شده که بیشتر کشاورزان منطقه نه تنها محصولی برداشت نکنند بلکه بدهکار هم شوند ولی سال زراعی امسال متفاوت تر از گذشته بود چرا که فراوانی رحمت الهی باعث شده بود کشاورزان منطقه برای برداشت محصولات، برنامه های متفاوتی از قبیل جشن خرمن تا پرداخت اقساط کشاورزی و بدهکاری یک دهه اخیر خشکسالی آماده کنند.

ولی گویا سرنوشت چیزی دیگر بود، غرش و ترکیدن بغض آسمان این بار رخت سیاه برتن کرده بود تا با بارش تگرگ و سیلاب محصولات کشاورزان را با خود ببرد تا کشاورزان همچنان بدهکار بمانند. اما تخریب زیرساخت های شهری و جان باختن چندین شهروند عمق فاجعه سیل را نمایان تر کرد به طوری که خسارت ناشی از سیل و تگرگ همچنان رو به افزایش است.

برای برسی ابعاد خسارت گفتگویی با مدیر کل بحران استانداری ایلام، فرماندار دهلران، مدیر جهاد کشاورزی دهلران و چند کشاورز دهلرانی داشتیم.

خسارت عمده سیل به دهلران

مدیر کل بحران استانداری ایلام گفت: با توجه به اینکه قبل از بارش های سیل پیش بینی های هواشناسی بررسی شده بودند اخطارها و دستورات لازم به فرمانداران سراسر استان ارسال شده است.

احمد کرمی در گفتگو با مهر اظهار داشت: خوشبختانه استان ایلام در بحث بارندگی رتبه اول کشور را کسب کرده است.

وی اظهار داشت: بارندگی سال گذشته و به دنبال آن سیل آبان ماه ۹۴، سبب شد که به استان ایلام خسارات زیادی وارد شود و همین سبب شد که زمین های سطح استان سیرآب شوند و بارش های اخیر به صورت روان آب تبدیل شوند.

مدیر کل بحران استانداری بیان داشت: متاسفانه سیل اخیر باعث شده خسارت زیادی به بخش ها و زیرساختهای مختلف استان وارد شود.

وی بیان داشت: سیل اخیر سبب شده که به بیش از یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه های استان و یک هزار کیلومتر راه روستایی و عشایری مناطق مختلف استان آسب وارد شود.

کرمی افزود: بیشترین خسارت در حوزه جنوبی استان در شهرستانهای دهلران و آبدانان و دره شهر بوده که متاسفانه به مزارع کشاورزی در شهرستان دهلران بین ۵۰ تا ۸۰ درصد خسارت وارد شده است.

وی تصریح کرد: امیدواریم مسئولان با همكاری و هم افزایی حداقل امكان برای جبران متناسب با زیان و ضرر خسارت دیدگان بخش كشاورزی دهلران به دلیل حجم بالای اراضی خسارت دیده را به صورت ویژه بررسی كنند چرا که برخی بخش های كشاورزی این شهرستان به طور ۱۰۰ درصد تخریب شده و محصولات این اراضی دیگر قابل برداشت نیست.

بسیاری از مردم زمین های خود را بیمه نکرده اند

وی با بیان اینكه در قوانین و مقررات به صنعت بیمه توجه و اشاره شده اما بسیاری از مردم به خاطر ضعف های احتمالی در صنعت بیمه محصولات خود را بیمه نكرده اند، گفت: برخی از این افراد تمام سرمایه خود را در حوزه كشاورزی سرمایه گذاری كردند كه در سیل اخیر همه این سرمایه از بین رفته و دچار خسارت كلی شده اند.

كرمی اضافه كرد: با توجه به نامگذاری امسال تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل مردم انتظار دارند به آنها كمک شود اگر چه مدیریت ارشد استان نیز پیگیری های لازم را در دستور كار دارند.

مدیر کل بحران استانداری ایلام بیان داشت: مکاتبات در خصوص خسارت اولیه به ستاد بحران وزارت کشور ارسال شده و در این راستا نیز پیگیرهای لازم در حال انجام است.

کرمی افزود: با توجه به اینکه سال گذشته سیل خسارت زیادی به مرکز استان وارد کرد، دولت نیز در این راستا ۲۵۵ میلیارد تومان اعتبار شامل کمک های بلاعوض اعتبارت عمرانی و تسهیلات مصوب کرد که از این میزان حدود ۴۱ میلیارد تومان اعتبارت عمرانی، ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات و بیش از ۶۰ میلیارد تومان بلاعوض اختصاص یافته که تاکنون حدود ۱۰ میلیارد تومان از اعتبارت عمرانی محقق شده است.

وی اظهار داشت: برای پرداخت تسهلات نیز هفت بانک عامل مشخص شده که بانک ها با هماهنگی های صورت گرفته با بنیاد مسکن و ستاد سیل نیز متقاضیان را از طریق پیامک جهت دریافت تسهیلات اطلاع رسانی می کنند و نیاز به مراجعه شهروندان نیست.

خسارت ۳۵میلیاردی به کشاورزان دهلران

فرماندار دهلران گفت: متاسفانه خسارت زیادی به زیرساخت های شهری و کشاورزی شهرستان دهلران وارد شده است.

امید علی سبزی اظهار داشت: باتوجه به اینکه همه امکانات برای برداشت مزارع گندم در سطح شهرستان دهلران مهیا شده بود متاسفانه شدت سیل و تگرگ باعث شده خسارات جدی بین ۵۰ تا ۸۰ درصد مزارع شهرستان دهلران وارد شود.

وی افرود: با توجه به اینکه شغل اکثر مردم منطقه کشاوری و دامداری بوده، انتطار است دولت و مسئولان ارشد استان توجه جدی در این خصوص داشته باشند.

رئیس ستاد بحران شهرستان دهلران گفت: برابر نظر کارشناسان بیشترین خسارت به مزارع گندم، جو و کلزا وارد شده و برآورد اولیه در بحث خسارت به کشاورزی بیش از ۳۵ میلیارد تومان است.

سبزی اظهار داشت: متاسفانه در حوزه شهری دهلران خسارت بسیار زیادی وارد شده که نیازمند تخصیص اعتبارات ملی از محل ستاد بحران کشور هستیم.

رئیس ستاد بحران شهرستان دهلران گفت: بارش ۱۸۴ میلیمتری باران در چند روز گذشته در شهرستان مرزی دهلران علاوه بر جاری شدن رودخانه ها و ضرر و زیان به راهها و پل ها و مزارع كشاورزی موجب خسارات زیاد به بخش زیر ساخت شهرستان و به ویژه منازل مسكونی شده كه هنوز تلاش برای برآورد میزان دقیق خسارات ادامه داد.

وی اظهار داشت: سیل اخیر علاوه بر کشته شدن دو نفر، موجب مصدومیت ۹ نفر در این شهرستان و خسارت به چند دستگاه وسیله نقلیه مردم شده است.

سبزی گفت: ستاد بحران شهرستان دهلران از ابتدای هفته جاری تا كنون در شرایط فعال و آماده باش برای استفاده از همه امكانات و تجهیزات شهرستان برای مقابله با سیل و آسیب های آن بوده است.

وی از بررسی ها برای برآورد میزان ریالی خسارت سیل در این شهرستان در حوزه های مختلف خبر داد و گفت: كارشناسان در حال بررسی دقیق میزان خسارت هستند و پس جمع بندی میزان دقیق و نهایی خسارت ها اعلام می شود.

مشکلات کشاورزان شهرستان دهلران بعد سیل

یکی از کشاورزان دهلرانی گفت: متاسفانه تمام ۲۰ هکتار محصولات کشاورزی من بر اثر تگرگ از بین رفت و در سالهای اخیر خشکسالی باعث شده بود که کشاورزی ما دچار مشکل شود.

علیرضا کرمی اظهار داشت: در سال زراعی بیش از ۲۰ هکتار گندم آبی داشتم که متاسفانه بر اثر سیل و تگرگ همه از بین رفته است.

وی بیان داشت: متاسفانه محصولات کشاورزی ما بیمه نیستند چرا که شرایط برای بیمه کردن بطوری است که مشکلات عدیده ای برای ما کشاورزان به وجود می آورد.

این کشاورز دهلرانی گفت: بیش از ۲۰ میلیون تومان وام از یکی از بانکهای شهر برای کشاوری دریافت کردم که در حال حاضر شرایط به گونه ای شده که نه تنها توان پرداخت آن را ندارم بلکه بدهکار هم شدم.

وی اظهار داشت: انتظار داریم مسئولان برای خسارت وارد شده به کشاورزان منطقه چاره اندیشی کنند چراکه تمام سرمایه و امرار معاش کشاورزی است.