به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زهرانی بعداز ظهر جمعه در دهمین کنفرانس بینالمللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر گردشگری الکترونیکی که در هتل عباسی اصفهان برگزار شد یکی از شاخصهای هویتی اصفهان را شهدای این شهر اعلام و اظهار داشت: باید در همه عرصهها این شاخصه مورد توجه باشد.
وی با بیان اینکه بر اساس تنوریهای ارتباطات ما در حال حاضر در چهارمین انقلاب ارتباطی هستیم، ابراز داشت: اینترنت و فضای مجازی در حال حاضر انقلاب جهانی ایجاد کرده و قدرت را در دست گرفته است.
مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه رکن اصلی سیاست را قدرت و رکن اصلی اقتصاد را نیز صنعت اعلام کرد و بیان داشت: این در حالی است که امروز اطلاعاتی که از سیستمهای کامپیوتری و گوشیهای تلفن همراه خارج میشود قدرت نفوذ زیادی در بین جامعه جهانی دارند.
وی با اشاره به اینکه برای رسیدن به انقلاب چهارم ارتباطات باید فهم بحرانهای جهانی شدن را نیز داشته باشیم، افزود: این در حالی است که هنوز در کشور افرادی هستند که تفکر جهانی شدن دارند و دنیا به سمت فراجهانی شدن مسایل را نگاه میکنند.
زهرانی در ادامه تمایز قایل شدن بین مدرنیته و غربگرایی را از دیگر شاخصههای مورد نظر برای حرکت به سمت فرا جهانی شدن دانست و ابراز داشت: باید توجه داشت که تحولات دنیا را میتوان با تئوری ارتباطات به خوبی تبیین و پیش بینی کرد.
وی با تاکید بر اینکه راهکارهای تحقق راه اندازی توریسم الکترونیکی باید اجرایی شود، افزود: باید توجه داشته باشیم که گردشگرانی که به کشور ایران میآیند تمایلی به دیدن آنچه در غرب می بینند ندارد و به دیدن فرهنگ اصیل ایرانی و توسعههای فرهنگی در کشور ایران تمایل دارند.
مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه نگرش تمایز بین مدرنیته و غربگرایی مانع رشد کشور شده است، اضافه کرد: این امر در اصفهان نیز بسیار مشهود است و باید در این زمینه توجه بیشتری صورت پذیرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در دوران پس از برجام به فهم توریسم الکترونیک توجه شود، اضافه کرد: از این رو تمام توان تیم هستهای در ۱۲ سال گذشته این بود که شهروند ایرانی را به عنوان شهروند درجه یک معرفی کند و طی پند ماه اخیر موفقیتهای خوبی را داشته باشد.
ایران و آمریکا دو کشور تاثیرگذار در تحولات جهانی هستند
زهرانی با اشاره به اینکه در حال حاضر ایران و آمریکا دو کشور تاثیرگذار در تحولات جهانی هستند، افزود: همچنین باید توجه داشت که ایران بیش از آمریکا میتواند در تحولات داخلی آمریکا تاثیرگذار باشد و اصلی ترین تاثیر آن را میتوان در انتخابات آینده آمریکا دید که همه شعارها و تحلیلهای منطقی و غیر منطقی در اینکه کدام کاندیدا انتخاب شود تاثیزگذار است.
وی تصریح کرد: رفتار ایرانیان تعیین کننده تحولات بعد از برجام خواهد شد و باید در این زمینه توجه داشته باشیم که چه رفتاری داریم.
مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه توریسم یکی از ابزارها و مولفههای بسیار مهم در اقتصاد مقاومتی است، افزود: امروزه دیگر نفت و فرآوردههای نفتی نمیتواند اقتصاد کشور را پیش ببرد و ایجاد زیرساختهای گردشگری امری مهم است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه از سویی حرف از جهانی شدن در کشور پیش میآید و از سوی دیگر هویت بخشی مطرح میشود، بیان داشت: باید توجه داشت که جهانی شدن با هویت بخشی در تعارض است و باید به این مهم توجه صورت گیرد.
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