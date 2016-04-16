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۲۸ فروردین ۱۳۹۵، ۸:۵۶

آغاز بررسی بخش هزینه‌ای هدفمندی یارانه ها در مجلس

آغاز بررسی بخش هزینه‌ای هدفمندی یارانه ها در مجلس

هشتمین جلسه بررسی لایحه بودجه با بررسی بخش‌های هزینه‌ای آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت نمایندگان با حدود ۳۰ دقیقه تاخیر آغاز شد.

امروز هشتمین جلسه بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس است.

هفته گذشته بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه به پایان رسید و نمایندگان وارد بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه شدند.

 امروز بررسی بخش هزینه‌ای تبصره هدفمندی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

در بررسی بخش درآمدی این تبصره مقرر شد سه دهک پردرآمد از دریافت یارانه نقدی حذف شوند تا اعتبارات آزاد شده از این محل به اشتغال اختصاص یابد.

با وجود موافقت دولت با این اقدام در کمیسیون تلفیق، سخنگوی دولت در صحن علنی مجلس با این تبصره مخالفت کرد و موجب موضع‌گیری‌های متفاوت از هفته گذشته تا امروز در این خصوص شد.     

کد مطلب 3599506

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