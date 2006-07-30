وجود يك مشاور به ازاي هر 12 دانش آموز مقطع متوسطه

كارشناس مسئول مشاوره سازمان آموزش و پرورش مازندران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ساري گفت: 8 هزار دانش آموز مازني در مقطع متوسطه به عنوان هميار مشاور انتخاب شدند.

سيد علي دوستدار افزود: دانش آموزان با نظر سنجي از سوي دانش آموزان و خلاقيت هاي فردي ، مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي پس از گذراندن 10 ساعت كلاس هاي مشاوره اي انتخاب شدند.

وي اظهار داشت: هم اكنون 70 درصد از مدارس متوسطه مازندران تحت پوشش طرح مشاوره قرار دارد و امسال در آغاز سال تحصيلي جديد ، تمامي مدارس متوسطه مازندران تحت پوشش اين طرح قرار مي گيرند.

كارشناس مسئول سازمان آموزش و پرورش مازندران تصريح كرد: هم اكنون 750 معلم در مدارس متوسطه مازندران به دانش آموزان مشاوره تحصيلي ارائه مي دهند كه به ازاي هر 12 دانش آموز در مقطع متوسطه يك مشاور تحصيلي وجود دارد.

دوستدار با بيان اينكه سال گذشته 200 ميليون ريال به مشاوره مدارس مازندران تخصيص يافت از افزايش 10 درصدي اين اعتبار در سال تحصيلي جاري خبر داد.

به گفته وي ، هم اكنون 3 مركز مستقل مشاوره روانشناختي در استان تشكيل شده و در آغاز سال تحصلي امسال دو مركز مستقل روانشناختي در شهرهاي آمل و بابل راه اندازي خواهد شد.