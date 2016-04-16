۶۷شرکت حمل و نقل کالا در زنجان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج دست نشان صبح شنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره کل حمل و نقل و پایانههای استان زنجان، به میزان بار جا به جا شده از طریق ناوگان جادهای استان طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: طی این بازه زمانی پنج میلیون و ۳۱۹ هزار و ۹۲۰ تن بار از طریق ناوگان جادهای جا به جا شده است.
وی با بیان اینکه این میزان بار با ۳۷۲ هزار و ۴۰۸ سفر باری در استان زنجان جا به جا شده است گفت: میزان بار جا به جا شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد کاهش داشته است.
مديرکل حمل و نقل و پایانههای استان زنجان به عمده بار جا به جا شده از طریق ناوگان جادهای استان اشاره کرد و گفت: عمده باری که طی سال گذشته از طریق ناوگان جادهای جا به جا شد خاک معدنی، انواع سیمان، میلگرد و سنگ آهن، گندم، سلیس و شمش آهن بوده است.
دستنشان تعداد ناوگان باری در استان زنجان طی سال گذشته را چهار هزار و ۸۹۱ دستگاه عنوان کرد و گفت: تعداد این دستگاهها نسبت به سال ۹۳ با رشد شش درصدی مواجه بوده است.
وی ادامه داد: در استان زنجان ۶۷ شرکت حمل و نقل کالا وجود دارد که به هفت هزار و ۳۴۵ راننده در این بخش کارت سلامت صادر شده است.
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