بابک آریانپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی اردیبهشت ماه امسال کورسهای بهاره به مدت سه هفته در دهکده المپیک کرمانشاه برگزار میشود.
مشاور هیئت سواری کاری استان کرمانشاه برگزاری کورسهای بهاره را نیازمند احداث میدان در دهکده المپیک دانست و افزود: به علت کمبود نقدینگی نه دولت و نه بخش خصوصی تاکنون موفق به احداث این میدان نشده است.
آریانپور بیان کرد: احداث میدان برای برگزاری کورسها لازم است زیرا اسبها باید در میدان بدوند تا تماشاچی بتواند آنها را ببیند و اخیراً شرکت بین المللی اسب کرد در کرمانشاه تاسیس شده و پیگیر هستیم با مشارکت دولت و بخش خصوصی میدان را احداث کنیم.
وی از برگزاری جشنواره زیبایی اسب عرب در اول خرداد خبر داد و گفت: این جشنواره به صورت کشوری و به میزبانی کرمانشاه برگزار و پیشبینی میشود ۱۰۰ رأس اسب در آن شرکت کنند.
آریانپورهمچنین برگزاری جشنواره زیبایی اسب کرد در سوم خرداد را از دیگر برنامهها عنوان کرد و گفت: این جشنواره نیز به صورت کشوری با شرکت قریب به ۱۰۰ رأس اسب در استادیوم پانزده خرداد کرمانشاه برگزار میشود.
وی بیان کرد: معیار انتخاب اسب ها در جشنواره رأی هیئت داوری است که بر اساس شاخص هایی برای زیبایی اسب لحاظ شده اسبهای اول تا سوم را مشخص و جوایزی اهدا میشود و این امر ارزش اسب را بالا برده برای صاحب اسب حائز اهمیت است.
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