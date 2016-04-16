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۲۸ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۰۸

یک مرکز فلسطینی:

بازداشت یک میلیون فلسطینی از سال ۱۹۶۷ تاکنون

بازداشت یک میلیون فلسطینی از سال ۱۹۶۷ تاکنون

یک مرکز فلسطینی از بازداشت حدود یک میلیون شهروند فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۶۷ تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، هیئت امور اسرا و آزادگان وابسته به سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف)، در گزارشی اعلام کرد که حدود یک میلیون فلسطینی از سال ۱۹۶۷ تاکنون توسط رژیم صهیونیستی بازداشت شده اند.

در این گزارش آمده است: همچنین از آغاز انتفاضه الاقصی در سال ۲۰۰۰ تاکنون ۹۰ هزار فلسطینی از جمله ۱۱ هزار کودک و نوجوان و هزار و ۳۰۰ زن بازداشت شده اند. در میان این افراد ۶۵ نماینده مجلس قانونگذاری و وزیران کابینه به چشم می خورند.

در ادامه گزارش گفته شده است: ۷ هزار اسیر فلسطینی همچنان در زندان های رژیم صهیونیستی بسر می برند. تقریبا ۱۰۰ درصد کسانی که بازداشت شده اند در معرض شکنجه روحی و جسمی قرار گرفته اند.

مرکز مذکور نوشت: با شهادت دو اسیر فلسطینی در سال ۲۰۱۵ شمار اسرایی که در زندان های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده اند به ۲۰۷ نفر افزایش یافته است.

کد مطلب 3599631
سمیه خمارباقی

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