آغاز دوباره پروازهای ایرفرانس به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جعفرزاده مشاور رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اظهار داشت: ‌خبرگزاری فرانسه‌ از روند رو به افزایش متقاضیان مسافران فرانسوی در سال ۲۰۱۶ برای بازدید از مراکز تاریخی و تفریحی ایران مطالبی را منتشر کرده است.

وی گفت: جزایر قشم و کیش، شهرهایی نظیر تهران، شیراز، اصفهان، اردبیل، یزد، کاشان، همدان، تبریز، رشت، گرگان و منطقه باستانی شوش از جمله مقاصد گردشگران فرانسوی به شمار آمده است.

این مقام مسئول در سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه پروازهای ایرفرانس از سال ۲۰۰۸ به ایران قطع شده بود، اظهار داشت: براساس برنامه تعیین شده پروازهای برنامه‌ای ایرفرانس از فردا ۲۹ فروردین ماه از سر گرفته خواهد شد و چهار پرواز در هفته انجام خواهد داد.

وی، ورود این هواپیما به فرودگاه حضرت امام (ره) را در ساعت ۲۰:۲۰ دقیقه اعلام کرد.