پنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم سبز در گلستان برگزار می شود

اسماعیل مهاجر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مطابق برنامه ریزی های انجام شده در ستاد مرکزی، پنجمین جشنواره بین المللی فیلم سبز، پس از ۱۰ سال وقفه از تاریخ ۲۴ لغایت ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری در استان گلستان همزمان با سراسر کشور برگزار می شود.

وی افزود: به همین منظور و برای برنامه ریزی دقیق و برگزاری هرچه با شکوهتر این جشنواره در استان، ستاد استانی این جشنواره شکل گرفت و جلسه ای با حضور نمایندگانی از آموزش و پرورش، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، دانشگاه علوم کشاورزی، دانشگاه آزاد و نماینده شبکه سمن های زیست محیطی استان تشکیل و این موضوع مورد پیگیری قرار گرفت.

مهاجر تصریح کرد: هدف از برگزاری این جشنواره شناسایی بهترین آثار سینمایی و سمعی بصری مرتبط با حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در سطح ملی ، بین المللی و نمایش عمومی آنها به منظور ارتقاء آگاهی عمومی و فرهنگسازی زیست محیطی، ارتقاء آگاهی مردم و مسئولین در حوزه حفظ و توسعه محیط زیست، ایجاد زمینه ارتباط هنرمندان و مردم با موضوع حفظ محیط زیست و ترویج و ارتقاء سطح کیفی محصولات فرهنگی هنری و سینمایی در حوزه محیط زیست است.

وی اضافه کرد: در مدت اجرای جشنواره منتخب فیلم های جشنواره فیلم سبز همراه با برنامه های جانبی مانند برگزاری کارگاه های آموزشی، نمایشگاه عکس و کاریکاتور زیست محیطی در سالن های دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان، سالن آمفی تاتر اداره کل حفاظت محیط زیست و سالن اداره ارشاد شهرستان بندرگز برگزار می شود.

لازم به ذکر است مراسم افتتاحیه این جشنواره در محل پردیس سینمای کاپری گرگان در ۲۵ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.