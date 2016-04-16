دستور تداوم سرکوب معترضان از سوی وزارت کشور فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، پلیس فرانسه در گزارشی اعلام کرد که در دو روز گذشته معترضانی که دست به برگزاری تظاهرات علیه اصلاح قانون کار زده بودند با پلیس درگیر شدند.

این در حالی است که پلیس با استفاده از گاز اشک آور و اسپری فلفل برای پراکندن مردم تلاش کرد.

در عین حال وزارت کشور فرانسه با انشار بیانه ای از پلیس خواست به سرکوب معترضان بپردازد.

صدها نفر از دانشجویان و جوانان از روز ۳۱ مارس با تظاهرات در پاریس و چند شهر فرانسه نسبت به برنامه های دولت برای قانون کاهش حمایت از کارگران دست به اعتراض زدند.



وزیر کشور فرانسه، معترضان را به خرابکاری و شکستن شیشه های مغازه ها متهم کرده است.