خجسته: هدفم حضور در المپیک است/ به اعتماد کادر فنی نیاز دارم

علیرضا خجسته ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: رقابتهای قهرمانی آسیا به دلیل حضور تیم هایی قدرتمندی چون کره جنوبی، ژاپن ، ازبکستان ، قزاقستان و مغولستان همیشه در سطح فنی بالایی برگزار می شود و این دوره همه اکثر جودوکاران صاحب نام حضور داشتند که شاهد مبارزات جذاب و زیبایی بودیم.

وی ادامه داد: این اولین حضور من در مسابقات رده سنی بزرگسالان بود. پس از حضور در رقابتهای جوانان آسیا و کسب تجربه، کادر فنی به بنده اعتماد کرد و با تمرینات خوبی که در چند ماه اخیر پشت سر گذاشتیم با آمادگی بالا راهی مسابقات شده و خدا را شکر نتیجه خوبی کسب کردم.

دارنده نشان نقره مسابقات قهرمانی آسیا ادامه داد: هدف من کسب مدال طلا بود و اگر دقت بیشتری در مسابقه پایانی داشتم رسیدن به این مدال دور از دسترس نبود. حریف عنوان دار و با تجربه بود که فقط با تجربه بیشتر خود و تنها با یک اخطار موفق به کسب مدال طلا شد. این رقابتها تجربه گرانبهایی برای من بود تا در ادامه هدف خود در جودو برنامه ریزی بهتری داشته باشم.

خجسته در مورد پیروزیهای سخت خود قبل از دیدار نهایی گفت: اینجا مسابقات قهرمانی آسیاست و همه جودوکاران آماده و سرحال برای کسب پیروزی و مدال حضور پیدا کرده اند ، هیچ حریفی زنگ تفریح نیست. جودوکارانی که من موفق به شکست آنها شدم همه آماده و با تجربه بودند و برخی برای کسب امتیاز جهت رسیدن به سهمیه المپیک به این رقابتها آمده بودند. همین حساسیت بالا باعث شده بود مسابقات با حداقل امتیاز به پایان برسد.

وی ادامه داد: برنامه من حضور در المپیک است. اگر مربیان بازهم به بنده اعتماد کنند و به مسابقات بیشتری اعزام شوم می توانم برای کسب سوم جودو ایران در المپیک تلاش کرده و به امید خدا بتوانم در ریو مبارزه کرده و تجربه بیشتری را برای آینده کسب کنم.

این عضو تیم ملی جودو افزود: خوشحالجودوکاران کشورمان در این مسابقات زحمات زیادی کشیده و همه برای کسب موفقیت تیم ملی تلاش می کنند. از کادر تیم ملی ، رودکی و سرپرست فدراسیون تشکر می کنم که شرایط خوبی را برای تیم ملی جودو فراهم کردند.

خجسته در پایان گفت: خیلی خوشحالم که مزد زحمات خود و مربیانم را داده و با رسیدن به مدال نقره شرمنده مردم عزیز ایران اسلامی نشدم.