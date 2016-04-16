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۲۸ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۳۸

وزیر ارتباطات به ترکیه سفر کرد

وزیر ارتباطات به ترکیه سفر کرد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و ترکیه، با توجه به سفر رئیس جمهوری به آنکارا برای افزایش سطح همکاری های مشترک، عازم آنکارا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سفر محمود واعظی به ترکیه، مذاکرات نهایی جهت امضاء اسناد و توافقات به عمل آمده میان دو کشور صورت می گیرد.

در این سفر، گسترش همکاری ها و توافق در زمینه هایی همچون حمل و نقل، گاز، توریسم، گردشگری، تبادلات فرهنگی، تبادلات بانکی، نفت، صنعت، خودرو، محصولات کشاورزی، نساجی، پوشاک، ضرورت تلاش برای ارتقاء بیشتر روابط بازرگانی، حمل و نقل، ارتباطات، گمرکی و همکاری های مرزی، توسعه روابط فرهنگی با توجه به مشترکات فراوان مابین دو کشور، مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

از برنامه های سفر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که به دعوت رسمی رئیس جمهوری ترکیه وارد آنکارا شده است، دیدار با رئیس جمهوری ترکیه، حضور در نشست هیات های عالی رتبه دو کشور و امضای چند موافقتنامه و سند همکاری میان مسئولان و بخش خصوصی ایران و ترکیه، است.

وزیر ارتباطات، رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و ترکیه است.

کد مطلب 3599696

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