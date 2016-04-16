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۲۸ فروردین ۱۳۹۵، ۱۱:۱۶

در بودجه 95 مقرر شد؛

رفع مسئولیت پیمانکاران از پرداخت مالیات در قراردادهای پیمانکاری

رفع مسئولیت پیمانکاران از پرداخت مالیات در قراردادهای پیمانکاری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیمانکاران و مهندسان مشاور را از پرداخت مالیات متعلق و جرایم، رفع مسئولیت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، نمایندگان با تصویب یک تبصره دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری را مکلف کردند که حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت وضعیت یا صورت حساب حسب مورد مالیات متعلق به پیمانکار پرداخت نمایند، در غیر این‌صورت حسب درخواست مؤدی، اصل مالیات و جریمه های متعلق از طریق مالیات اجرایی از کافرما وصول و به حساب های تعیین‌شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز خواهد شد، در این صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذیربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.

جریمه استنکاف کافرما، معادل ۱۰ درصد مالیات پرداخت نشده محاسبه و مطالبه خواهد شد. همچنین تاخیر در پرداخت مالیات‌های موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلیق جریمه به میزان ۲ درصد در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات هر کدام که مقدم باشد، است، در این صورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرایم مذکور، مسئولیتی نخواهند داشت.

کد مطلب 3599722

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